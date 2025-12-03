Suscríbete
Calendario de adviento de belleza: 12 días, 12 must haves para cerrar el año con brillo

Cada día revela una maravillosa sorpresa…

Diciembre 02, 2025 • 
Cosmopolitan
calendario-de-adviento-de-belleza-de-sheglam-12-productos-imperdibles.png

Con la llegada de la Navidad, la emoción de abrir una sorpresa toca nuestra puerta. Es por eso que nuestras amigas de SHEGLAM se convierten en el mejor gurú de belleza esta temporada navideña. Ya sea que busques algo para el cuidado de la piel, el cuidado del pelo, bálsamos labiales, delineadores y mucho más. Todo lo encontrarás en su Advent Calendar Box, una edición especial que celebra la cuenta regresiva hacia la temporada más esperada con 12 productos imperdibles que marcaron tendencia durante el año, pensados para elevar tu rutina de maquillaje diaria.

calendario-de-adviento-de-belleza-de-sheglam-12-productos.jpg

Labios para cada estado de ánimo

  • Pocket Lip Jam: bálsamo que hidrata profundamente y suaviza parches secos, enriquecido con vitamina E para un acabado jugoso y saludable.
  • Lip Dazzler Glitter Kit: kit completo con adhesivo, brocha, glitter y delineador para labios que brillan con actitud.
  • Peel Off Lip Liner Stain: delineador que se seca y se despega para un look duradero, con un extra de hidratación gracias al hialuronato de sodio y vitamina E.
Advent-Calendar Box-sheglam.png

Miradas que hablan por sí solas

  • Smoke Clouds Kohl Eyeliner: ultra cremoso, difuminable y resistente, perfecto para un smokey eye atrevido.
  • Crystal Jelly Glaze Stick: barra que combina agua y perlas de brillo para un acabado húmedo y chispeante, con efecto cristalino.
  • Daydreamer Mini Palette: mini paleta ligera con tonos mates y semi-mates que se mezclan como cashmere, con un toque de glitter para momentos reflejantes.
Advent-Calendar Box-sheglam-productos.png

Favoritos virales: rostro radiante

  • Buttery Bliss Blush Stick: blush en barra que se funde con la piel, creando un rubor natural y modulable.
  • Glow Bloom Liquid Highlighter: iluminador líquido de larga duración para un brillo fresco y sofisticado.
  • Color Bloom Liquid Blush: gel-crema pigmentado que aporta color mate y saludable a las mejillas, con aplicador en esponja.
calendario-de-adviento-belleza-de-sheglam-12-productos-imperdibles.png

Piel impecable

  • Blur in a Bottle Loose Setting Powder: polvo suelto que matifica y difumina líneas, dejando la piel lisa y lista para cualquier look.
  • Pore No More Primer: prebase que minimiza poros y suaviza imperfecciones, creando un lienzo perfecto para el maquillaje diario.
calendario-de-adviento-de-belleza-de-sheglam-12-productos-imperdibles-1.png

Toque final: pelo perfecto

  • Locked in Glossy Shine Styling Stick: cera en barra que controla pelitos rebeldes y aporta brillo, ideal para retoques rápidos y peinados impecables sobre la marcha.

calendario-de-adviento-de-sheglam-12-productos.jpg

Con estos 12 productos virales estarás lista para cerrar el año con mucho glamour. Recuerda que cada día es un descubrimiento, y los productos de SHEGLAM están para acompañarte 12, 24 o 365 días…experimenta con texturas, colores y acabados que inspiran a brillar con creatividad, juego y estilo propio.

Adquiere tu calendario de adviento visitando la página web de SHEGLAM y descubre todo lo que hay para ti.

