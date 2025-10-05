¿Qué son exactamente y por qué aparecen?

La flacidez en los brazos es la combinación de dos factores principales: la pérdida de masa muscular y la disminución de la elasticidad de la piel.



El gran olvidado: el músculo tríceps. La parte posterior de tu brazo (el tríceps) es la que se cuelga. Es un músculo que, al no ejercitarse regularmente, pierde volumen y firmeza rápidamente. Al debilitarse, la capa de piel que lo cubre pierde el soporte y comienza a ceder. La clave está en que esta zona responda más al trabajo de fuerza que a la pérdida de peso general. La desaparición del colágeno y la elastina. Con el paso de los años, nuestro cuerpo produce menos colágeno y elastina. Estas proteínas son la estructura que mantiene la piel tensa y elástica. El envejecimiento natural, sumado a la exposición solar sin protección y los cambios hormonales (especialmente en la menopausia), deterioran esta red de soporte, provocando el descolgamiento. El efecto “yoyo” del peso. Los cambios bruscos de peso (subir y bajar rápidamente) estiran y relajan la piel, dificultando que esta se adapte a su nueva forma, lo cual acentúa la apariencia flácida.

La solución estratégica: tonificar y reafirmar

Para eliminar esa flacidez, el enfoque debe ser doble: fortalecer el tríceps y cuidar la piel desde dentro.

La buena noticia es que no necesitas levantar pesas enormes. Las expertas recomiendan enfocarse en peso moderado (2 a 4 kg) con altas repeticiones (15 a 20), tres veces por semana.

Aquí tienes los ejercicios más eficaces que puedes hacer en casa:

1. Extensiones de Tríceps Sentada

Este ejercicio aísla el músculo tríceps como ningún otro.



Técnica: Siéntate o ponte de pie con la espalda recta. Sostén una sola mancuerna con ambas manos y elévala por encima de tu cabeza. Flexiona lentamente los codos, bajando la mancuerna detrás de tu nuca. Vuelve a estirar por completo.

Consejo: Mantén los codos pegados a tu cabeza. Solo el antebrazo debe moverse.

2. Fondos de Tríceps

Aprovecha tu propio peso corporal, es un ejercicio esencial.



Técnica: Apoya tus manos en el borde de una silla o un banco firme (los dedos mirando hacia adelante). Baja el cuerpo flexionando los codos hasta que formen un ángulo de 90 grados. Empuja hacia arriba.

Consejo: Mantén la espalda muy cerca del soporte. Si buscas más intensidad, estira tus piernas.

3. Patada de Tríceps (Kickbacks)

Perfecto para modelar y definir.



Técnica: Inclina el torso hacia adelante, con una mancuerna en cada mano. Los codos deben estar pegados a tu torso, formando 90 grados. Extiende el antebrazo hacia atrás, como dando una “patada”, hasta que el brazo esté totalmente recto.

Consejo: Concentra la fuerza al extender. El torso debe permanecer inmóvil.

EL GLOW UP COMPLETO: TIPS DE NUTRICIÓN Y BELLEZA

Los brazos de ensueño se construyen en el gym y en la cocina… Para obtener ese aspecto tersa y juvenil, el ejercicio debe complementarse con un estilo de vida que favorezca la salud de tu piel.



Nutrición Pro-Colágeno: Tu piel necesita proteínas de alta calidad (pollo, pescado, huevos, legumbres) para construir músculo y apoyar la estructura del colágeno. Además, consume alimentos ricos en vitamina C (cítricos, pimientos), esencial para la síntesis de colágeno. La Importancia de la Hidratación: Beber suficiente agua es fundamental para mantener la elasticidad de la piel. Una piel hidratada se ve más rellena y firme. Descanso y Gestión del Estrés: El sueño de calidad permite que el cuerpo se repare. Un mal descanso y el estrés crónico aumentan el cortisol , una hormona que puede descomponer el colágeno. Prioriza tu bienestar.

Conclusión…

