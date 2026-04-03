Blurred nails: 8 diseños de la tendencia suave y luminosa que dominará esta primavera

Con la llegada de la primavera, las tendencias en uñas se llenan de frescura, y entre ellas destacan las blurred nails con su acabado suave y luminoso que crea diseños naturales, realzados por delicados toques de color que aportan elegancia y modernidad.

Este estilo se caracteriza por transiciones suaves entre tonos pastel, toques de brillo sutil y una sensación etérea que hace que cada diseño sea único, pues apuestan por un efecto degradado “borroso”, que recuerda a un atardecer o a una acuarela delicada.

Diseños de uñas blurred que causarán sensación esta primavera

Si quieres apostar por la tendencia de las uñas blurred, te compartimos algunas ideas que puedan inspirarte a la hora de elegir el próximo diseño para tu manicure, y te pongas en tendencia con la primavera.

Blurred en tonos pastel

Los colores difuminados como rosa, amarillo, morado, lavanda, azul, verde o naranja crean uñas delicadas y femeninas, ideales para un look natural y elegante para lucir en tu día a día.

French blurred

La clásica francesa se reinventa con tonos difuminados donde la punta crea contraste con la base, y que va de tonos pasteles a más llamativos para looks creativos que no pasan desapercibidos esta temporada.

Aura blurred

Inspiradas en las uñas aura, estas manicuras crean un halo de color en el centro con bordes difuminados, ofreciendo un estilo moderno y único para quienes buscan destacar con originalidad.

Blurred monocromático

La técnica de monocromo difuminado utiliza distintas intensidades de un mismo color en cada uña, creando un efecto sutil y elegante con tonos como cafés, beige o blancos, incluso en tonos como el plata y dorado.

Blurred con efecto glossy

El rosa difuminado brillante crea un efecto cristalizado que realza el color, y al combinarlo con top coat luminoso, logra una manicura coquette, fresca y perfecta para la primavera, sobre todo durante las vacaciones.

Blurred con glitter

Para un toque de brillo sutil, esta tendencia incorpora glitter delicado, que atrae miradas sin perder la sofisticación ni la elegancia del diseño, ideal para esta primavera.

Blurred soft cromado

Si quieres darle un toque más futurista y moderno, apuesta por el blurred de colores y con un acabado cromado para darle ese toque de brillo que es perfecto para las chicas más atrevidas.

Blurred minimalista

Crea una base con efecto blurred con tus colores favoritos, y dale ese toque original y minimalista con brillos, perlas o diseños a manos alzada que le dan un toque elegante y glamuroso.

Esta tendencia no solo es estética, sino que también permite experimentar con texturas y tonos de manera libre, adaptándose a cualquier personalidad.