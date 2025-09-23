Atrévete con Estilo: la increíble colección de SHEIN para reinventarnos

La moda es un lenguaje que cambia con cada temporada, pero hay algo que siempre se queda con nosotras: la necesidad de expresarnos sin límites. Este otoño-invierno, SHEIN presenta la segunda edición de su campaña “ Atrévete con Estilo ”, una invitación a experimentar y jugar con lo que vestimos, de la mano de tres embajadoras que son sinónimo de autenticidad: Karime Pindter, Ana Laura González y Priscila Arias “La Fatshionista”.

La propuesta de la marca se viste de verdes intensos, amarillos cálidos, cafés profundos y tonos terrosos que, como hojas de otoño, marcan el lienzo para explorar seis colecciones exclusivas, cada una pensada para reflejar un estilo de vida diferente.

Karime Pindter encarna el contraste perfecto entre lo glam y lo effortless. Con MISSGUIDED, se atreve con prendas de satín, denim retro y encaje que invitan a brillar en cualquier ocasión. Mientras que con Poeselle, su estilo se suaviza hacia básicos femeninos y sofisticados, demostrando que la elegancia también está en lo sencillo.

Ana Laura González, surfista y espíritu libre, aporta frescura con un toque retro-moderno. Su colaboración con Maija evoca festivales y viajes, gracias a estampados vibrantes y bohemios que respiran aventura. Y con Glowmode, se adueña del universo athleisure, presentando activewear sofisticado que une diseño funcional, estética deportiva y precios accesibles.

Por su parte, Priscila Arias “La Fatshionista”, referente de la moda curvy en México, celebra la silueta con seguridad y estilo. En SHEIN MOD Curve, los looks son cute, románticos y llenos de color, ideales para un street style fresco y vibrante. Mientras que SHEIN BAE Curve apuesta por vestidos ajustados, encajes y drapeados que exaltan la sensualidad y convierten cualquier plan nocturno en una pasarela personal.