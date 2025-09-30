Suscríbete
6 Opciones de disfraces fáciles para Halloween

September 29, 2025 • 
María Dávalos
The-Life-of-a-Showgirl.jpg

Instagram: taylorswift

Estas son algunas de las mejores opciones de disfraces faciles y lindos para Halloween 2025

Halloween es la excusa perfecta para sacar tu lado creativo y lucir un look espectacular sin complicarte demasiado. Si este año no quieres pasar horas preparando un disfraz elaborado, hay opciones fáciles, divertidas y muy estilosas que puedes recrear con piezas que probablemente ya tengas en tu clóset. Desde íconos del cine hasta personajes de la cultura pop, aquí te dejamos algunas ideas que elevarán tu noche de brujas.

Merlina Addams:

Merlina-Addams.jpeg

Merlina es uno de esos disfraces que nunca pasan de moda. Solo necesitas un vestido negro con cuello blanco, trenzas bien marcadas y maquillaje minimalista con labios oscuros. Este look es perfecto si buscas algo gótico, sencillo y reconocible al instante. Además, puedes adaptarlo con prendas básicas que ya tengas, como una camisa blanca y una falda negra.

Sue de La Sustancia:

Sue-la-sustancia.jpeg

Para quienes aman los disfraces arriesgados, Sue de La Sustancia es la elección ideal. La clave está en evocar ese estilo ultra femenino y sensual de las clases de aerobics que daba Sue. Puedes jugar con ropa deportiva semi ajustada o en dado caso muy ajustada con accesorios llamativos que complementen este personaje.

Showgirl:

The-Life-of-a-Showgirl.jpg

Todo lo que necesitas saber del nuevo álbum de Taylor Swift: The Life of a Showgirl

Instagram: Taylor Swift

Si lo tuyo es disfrutar al máximo de la nueva era de Taylor, un disfraz de Showgirl es la mejor opción. Solo necesitas piezas con lentejuelas, plumas o brillos que evoquen glamour. El maquillaje con glitter y labios llamativos elevará aún más tu look. Es un disfraz divertido y sexy, fácil de recrear con ropa festivas que tengas en tu clóset.

Elphaba o Galinda:

wicked-test

Inspiradas en el musical Wicked, Elphaba y Galinda son disfraces que funcionan tanto de forma individual como en dupla con tu mejor amiga. Para Elphaba, basta un vestido negro y maquillaje verde para la piel. Para Galinda, un vestido claro con volumen y accesorios brillantes será suficiente. Ambos disfraces son fáciles de armar, icónicos y perfectos para quienes aman el teatro y la fantasía.

Holly Golightly:

Holly-Golightly.jpeg

Si prefieres un disfraz con aire clásico y sofisticado, Holly Golightly de Breakfast at Tiffany’s es la respuesta. Solo necesitas un vestido negro ajustado, guantes largos, gafas oscuras y un peinado recogido con tiara. Es uno de los disfraces más fáciles y elegantes de recrear, ideal para quienes quieren un look chic y sin complicaciones.

