4 consejos para que tu manicure de gel se mantenga perfecto por más tiempo

Hacernos un manicure es uno de esos pequeños momentos que nos puede dar tanto relajación como emoción por ver el resultado final y lucirlo en todos lados. Lo único malo es que, cuando se trabaja con gel, nuestro diseño de uñas perfecto puede pasar a horrendo en cuestión de días. Es por eso que aquí te dejamos algunos de los mejores tips para que tu manicure de gel dure más tiempo viéndote perfecta.

4 consejos para que tus uñas de gel duren más tiempo

Lo que haces antes del manicure importa

Antes de que tu manicurista te aplique el gel, asegúrate de que lime un poco la superficie y que la limpie con alcohol para que así no queden impurezas y el gel se pueda adherir mejor.

Mantén tus cutículas humectadas los días

Por irrelevante que parezca, mantener las cutículas bien humectadas evita que el borde de la uña se reseque y levante. Algo tan sencillo como aplicar aceites o crema para cutículas una o dos veces al día puede extender la vida de tu manicure.

Mantenlas secas y protégelas durante tareas domésticas

El contacto constante con agua y productos de limpieza debilita la unión del gel. Para evitar esto, puedes usar guantes para lavar trastes y seca bien tus manos antes de hacer cualquier retoque.

Respeta el límite

Aunque tu manicure se vea perfecta incluso después de dos semanas, el gel sigue curándose con la luz diaria y se vuelve más duro y difícil de quitar. Esto a la larga puede desgastar tus uñas naturales. Por eso, lo ideal es quitarlo antes de que pasen las dos semanas y darte otras dos semanas de descanso entre cada aplicación.

Con estos cuatro consejos sencillos y fáciles de aplicar, tus uñas de gel durarán más tiempo viéndose espectaculares, y reduces el riesgo de que se dañen antes de tiempo. Recuerda que también es importante darte momentos de descanso entre cada aplicación para que tu uña natural no se vea afectada.