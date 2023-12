Tips para proteger a tu perro de la pirotecnia

Protege a tu perro de los estragos de la pirotecnia durante diciembre con estos infalibles tips de cuidado, recuerda que tu mejor amigo es muy sensible al ruido…

Desafortunadamente, durante la temporada decembrina algunas tradiciones obsoletas sobreviven y siguen formando parte de los festejos aún cuando tienen un fuerte impacto ambiental y social, tal es el caso del uso de la pirotecnia durante las fiestas de diciembre.

Tanto animales domesticos, como animales salvajes y seres humanos con diagnósticos de autismo o algún otro padecimiento que hipersensibiliza los sentidos se ven severamente afectados por estas prácticas antiguas que subsisten a pesar de la insistencia de las autoridades para combatirlas, y es que la pirotecnia es una industria sumamente peligrosa y con alto impacto ambiental.

Sin embargo, todo parece indicar que la tradicional pirotecnia seguirá formando parte de los festejos de diciembre mientras la sociedad no haga consciencia de que los seres humanos no son los únicos habitantes del planeta y mientras eso no suceda, será mejor que pongas en práctica estos consejos de cuidado para proteger a tu perro (y a tu gato) de los estragos de la pirotecnia.

Consejos para proteger a tu perro de la pirotecnia decembrina

Las fiestas decembrinas iniciaron oficialmente el 16 de diciembre con la llegada de las tradicionales posadas donde muchas personas se reúnen para simular la noche anterior al nacimiento de Jesús, este performance previo a la Navidad son un pretexto ideal para juntarse y convivir sanamente, sin embargo, las posadas también se han vuelto un pretexto para usar pirotecnia a discreción.

Si tienes perros o gatos en casa ya te habrás dado cuenta de la cantidad de cohetes que se lanzan durante esta semana de posadas, incluso desde el 12 de diciembre que se celebra a la Virgen de Guadalupe.

El uso de pirotecnia durante las fiestas decembrinas puede alterar a tu mascota Getty images

No dejes a tu perro afuera

En esos momentos de confusión por el estruendo de la pirotecnia lo que tu mejor amigo necesita es un refugio donde sentirse a salvo. Recuerda que ni el patio ni la azotea son lugares dignos para tu mejor amigo.

Adapta un espacio para el

Durante las detonaciones tu mascota sentirá la necesidad de sentirse protegido en un rincón o debajo de un mueble. Permítele pasar la noche ahí y adapta el espacio para que se sienta lo más cómodo posible.

Adapta un espacio para el durante las detonaciones Getty images

Obséquiale una prenda tuya

Recuerda que tu eres su mundo entero, tu perro acude a ti porque se siente inseguro y muy nervioso, obséquiale una prenda tuya para que, durante el evento pirotécnico, se sienta a salvo con tu aroma.

Ejercicios de relajación

Si puedes estar cerca de él, mejor. Acarícialo y háblale en todo momento, se sentirá más tranquilo si lo mimas e incluso le cepillas el pelo durante las detonaciones.

Pon música

Además de hacerlo sentir seguro dentro de tu hogar, tu perrito necesita distraerse y en estos casos no es tan recomendable salir a dar un paseo ya que tu mascota puede salir corriendo en cualquier momento, lo mejor es conservar la calma dentro de un lugar seguro y agregar un setlist de música que lo relaje, la clásica es una gran opción.

Pon música para relajar a tu mascota Getty images

Prepárale un snack

Si el show de cohetes tiene un horario programado intenta darle de comer antes de que inicie para que no tenga problemas gástricos, lo que sí puedes implementar durante las detonaciones son pequeños snacks relajantes, algunas marcas como Nupec tiene productos especiales para combatir la ansiedad.

Mantén puertas y ventanas cerradas

La locura que desatan los cohetes en tu mascota puede empeorar si encuentra una oportunidad para escapar, por favor asegura puertas y ventanas para que no salga corriendo y el escenario empeore.

Método Tellington Touch

Aunque no es un método tan novedoso, sí es muy efectivo y consiste en vendar zonas estratégicas del cuerpo de tu perro para que, al tocar su piel, el vendaje le brinde una sensación de protección.

Este es el método correcto:

No lo ignores

Si tu mascota se acerca a ti para buscar refugio ante el estrés ocasionado por la pirotecnia, no lo ignores, acarícialo y habla con él para que se tranquilice.

Acude con un especialista

A veces el estrés y la ansiedad producida por la pirotecnia es incontrolable, si es el caso de tu mascota, te sugerimos visitar al especialista para que le recete un calmante o bien, consultar con tu veterinario de cabecera si tu perro es candidato a un tratamiento de CBD.

Recuerda que tu mejor amigo te necesita y necesita de todo tu amor y paciencia durante estos días.