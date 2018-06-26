12 impactantes anuncios contra el maltrato animal

Te mostramos 12 ejemplos de publicidad contra el maltrato animal que te harán reflexionar sobre el daño que sufren diversas especies vivas.

La publicidad contra el maltrato animal tiene la función de alertarnos acerca del peligro que corren diversas especies vivas en la Tierra. Debido a la mano del hombre, son muchos los animales que en la actualidad sobreviven con esfuerzo en condiciones adversas. Problemas como la cacería ilegal e inmoderada, la deforestación o el crecimiento de la mancha urbana han sido algunas de las causas de que diversas especies animales estén expuestas a peligros constantes. Es ahí donde la publicidad contra el maltrato animal entra en juego para informar y concientizar acerca de las muchas maneras en que la humanidad puede tomar responsabilidad sobre los daños que ha causado. En las siguientes imágenes veremos distintos conceptos de publicidad contra el maltrato animal que denuncian a industrias como la moda, actos lamentables como el abandono de perros, la cacería ilegal en contra de animales como el rinoceronte blanco, o el uso de especies para espectáculos de circo. Las imágenes que verás a continuación son un esfuerzo necesario para que tomemos acciones inmediatas para frenar el maltrato a seres inocentes.

12 ejemplos que te estremecerán...

“La moda cobra más víctimas de lo que piensas”. Una campaña que pelea con los derechos animales, sobre todo los que se usan para la industria de la moda.

“Evolución”. Una campaña que muestra la evolución de las especies animales y su trato actual por parte de los humanos.

“La misma mascota, diferente dueño”. Una campaña que invita a las personas a adoptar animales domésticos.

"¿Qué le estamos haciendo a nuestro planeta?”. Una campaña que presenta de manera cómica a animales cuestionando al humano y su comportamiento.

“Nada que hagamos podrá traerlos de vuelta”. Una campaña que hace consciencia sobre la extinción del rinoceronte blanco.

"¿Qué se necesita para que comencemos a respetar al planeta?”. Una campaña que exagera el maltrato animal.

“Detengamos el abuso”. Una campaña que invita a gente a reportar y acusar el abuso a animales domésticos.

“Aterrador vs. Aún Más Aterrador”. Una campaña que plantea un mundo aterrador sin animales.

“El futuro será creado por el hombre”. Una campaña que exhibe el futuro de las actividades recreativas en un mundo sin animales.

“Dale una mano a la fauna”. Una campaña que convoca a la gente a ser parte de asociaciones en contra del abuso animal.

“Los animales no son payasos”. Una campaña que promueve circos sin animales.

“Patrones de costura”. Una campaña en contra del uso de pieles animales.

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