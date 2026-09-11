Sofa Bed: la tendencia minimalista que se adapta a tu estilo de vida

Si alguna vez has deseado que tu depa se sienta más amplio sin derribar una sola pared, no estás sola. Ya sea que vivas en un departamento grande o pequeño, en un estudio o en una casa acogedora, una cosa es cierta: todas buscamos soluciones inteligentes para maximizar el espacio donde vivimos.

Así que para acompañar esa forma de vivir, Luuna presenta Sofa Bed , una pieza que conecta dos espacios centrales de la marca. La recámara, donde Luuna sigue construyendo experiencias de descanso. Y la sala, el corazón del hogar donde tenemos largas charlas con amigas o risas infinitas.

Los espacios dejaron de tener una sola función

Pensado para departamentos, lofts, estudios y habitaciones multifuncionales, Sofa Bed responde a una forma de vivir cada vez más común. Los espacios cambian de función según el momento, y ahora también pueden cambiar sin perder confort.

Con un solo movimiento, Sofa Bed pasa de ser un sofá a una cama, multiplicando lo que un mismo espacio puede ofrecer. Y no, no solo es un “mueble que ahorra espacio”, es una pieza ancla de mobiliario diseñada para transformar, adaptarse y apoyar múltiples áreas de nuestra vida diaria.

A diferencia de un sofá cama tradicional, Sofa Bed se siente igual de bien de día que de noche.

Su estructura de madera resistente soporta el uso diario.

Además, su superficie de descanso lleva el mismo confort que distingue a los colchones Luuna gracias a su Luuna Core System®, que permite que cada noche se descansa igual de bien.

Cómo sacarle provecho a mi Luuna Sofa Bed

Por la mañana: un sofá amplio para leer o tomar café.

un sofá amplio para leer o tomar café. Por la tarde: un espacio para conversar con amigas o trabajar con comodidad.

un espacio para conversar con amigas o trabajar con comodidad. Por la noche: un espacio híbrido para ver televisión o recibir visitas.

¿Quieres que combine con el diseño de tu hogar? Luuna Sofa Bed cambia de look en segundos. Sus fundas se quitan y se lavan con la misma facilidad que las de Sofa Modular, así que mantenerlo limpio es demasiado sencillo. Vienen en hasta 10 colores y 3 telas, para elegir según la temporada o para darle otra cara a los espacios de tu hogar.

Sin duda, Luuna es una de nuestras marcas favoritas, porque a lo largo de los años ha transformado el concepto de confort en una experiencia que se adapta a las necesidades de los nuevos estilos de vida y de los nuevos espacios del hogar de cada uno.

No pierdas la oportunidad de conocer Luuna Sofa Bed, y hacerlo parte de tus espacios en casa. Ya está disponible en luuna.mx , y en tiendas físicas Luuna a partir del 10 de septiembre de 2026.