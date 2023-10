Hay plaga de chinches en CDMX, por eso, debes estar alerta y revisar cada rincón de tu casa; estos son los lgares donde suelen esconderse

Durante los últimos días, las chinches se han vuelto tema de conversación en México, pues hay una plaga en la CDMX que cada vez está afectando más oficinas, escuelas y universidades. Ya se están tomando las medidas necesarias para cuidar la salud de la comunidad, sin embargo, tú también podrías ser víctima de esta plaga. Te decimos cuáles son los tres principales lugares en los que se esconden las chinches dentro de tu hogar.

Los 3 lugares preferidos de las chinches para esconderse en tu casa

En los pliegues de las cortinas

Si tus cortinas son de tela, presta especial atención, pues las chinches se decantan por vivir entre sus pliegues debido a la oscuridad que encuentran en ellos; son ideales para esconderse. Además, el pegamento que utilizan las chinches para poner sus huevecillos se pega fácilmente a la tela. De acuerdo a el Journal of Travel Medicine, estos insectos viven en las cortinas de muchos hoteles.

Los 3 lugares favoritos de las chinches para esconderse en tu casa Getty Images

En tu cama

No entres en pánico, pero sí, las almohadas, colchones y cojines resultan ser el hogar perfecto para las chinches. Para descubrir si estos diminutos insectos se están hospedando en tu cama, lo primero que debes hacer es inspeccionar la cabecera, pues las chinches acostumbran ocultarse en los espacios más cercanos en los que descansan sus víctimas (o sea, tú). Posteriormente, retira el colchón e incluso voltéalo para analizar con detenimiento que no haya huevecillos de estos insectos. No te olvides de las almohadas y sus fundas; revisa bien los pliegues de las mismas, las sábanas, el cubrecamas e incluso tu edredón.

Los 3 lugares preferidos de las chinches para esconderse en tu casa Foto: Getty images

En el rincón de los cajones

Recuerda que las chinches adoran la oscuridad, ¿y qué mejor que encontrarla en la profundidad de tus cajones? Las chinches se meten huecos y grietas que encuentran en los muebles, sobre todo si son de madera. Para acabar con ellos, aspira los muebles y cajones a profundidad, o bien, aplica calor con una pistola de calor dentro de ellos.