La guía de regalos para la que es MUY FAN de los cristales

Todas tenemos una amiga fanática de los cristales (o igual y tú eres esa amiga en el grupo). Si es así, ¡esto te interesará!

Si es así, pues sus decretos y manifestaciones han sido escuchados aquí en Cosmo. Si se acerca su cumpleaños, su graduación o simplemente quieres demostrarle lo mucho que la quieres, ha llegado el momento de obsequiarle algo que la va a volver loca de emoción y que tendrá un valor especial porque significará más de lo que te imaginas. En serio, no hay mejor regalo que el que aporta, suma a tu estilo de vida. ¿Lista para sumergirte en el maravilloso mundo de los cristales?

Velas

Sí, sí, hay miles, pero en mi opinión, las mejores son las APAPACHO de FUWU, una marca que está inspirada en la magia. Cada una de sus velas está intencionada con sus respectivos aromas y minerales. Por ejemplo, las propiedades de la vela Self-love (con aroma a melón, plátano y pitahaya) son fomentar el amor propio así como la confianza, atraer el equilibrio, la prosperidad y por supuesto el bienestar gracias al poder del cuarzo rosa, la amatista y pirita. El ritual es muy sencillo, prácticamente se trata de pedir un deseo: enciéndela, cierra los ojos y piensa en tu intención con un corazón cargado de “me lo merezco”… ¡Deja que la magia fluya! Disponible en su tienda en línea y en Amazon.

Deck

Creado por la experta/gurú en cristales, Heather Arkinoise (@energymuse en Instagram), el mazo de oráculo de 52 cartas Daily Crystal Inspiration brinda una guía para el día a día. En él se incluyen los cristales más poderosos, fuertes de la Madre Tierra junto con sus respectivas afirmaciones. La manera de utilizarlo es muy fácil: Solo tienes que dejarte llevar por tu intuición y sacar una tarjeta para conseguir la fuerza, claridad o desbloqueo respecto a alguna situación presente. Esta es una de las más interesantes formas para que esa amante de los cristales conozca otros que en su vida había visto y aprenda cómo canalizar su energía. Lo puedes ordenar en Amazon.

Botella de agua

Estar bien hidratada para crear magia es crucial. FUWU también ofrece botellas de agua de vidrio con tapa de acero inoxidable, pero con un detalle que amarás: el cuarzo en su interior. Por el momento cuentan con dos opciones: la del Obelisco de obsidiana brinda fuerza, curación y limpieza/detox; y la de 7 chacras que ayuda a equilibrar el estado de ánimo para estar en armonía. Como la intención es de vivir calmada, ligerita, no te agobies, incluye una funda de neopreno para proteger la botella. Sí, anímate a tomar agua mientras te cargas de energía y buena vibra.

Joyería

¿Qué bruja no ama estar colmada de anillos, pulseras, aretes y collares? Yo no suelto mi anillo del ojo turco que adquirí en Swarovski que combino con uno del infinito que compré en Pandora. Fue el año pasado que fuimos las más felices con esas colecciones inspiradas en el universo del esoterismo. Pero no tienes que esperar a que se lancen otra vez. En caso de que quieras lucirte, verte espléndida (amigas mías, tomen nota), apuesta por el turquesa de Tiffany, la piedra favorita de la marca que siempre encontrarás. Según lo publicado en Cosmopolitan España, la turquesa se relaciona con el tercer ojo, el cual invita a la meditación y despierta o potencia la intuición. También posee cualidades sanadoras y protectoras.

Bolsita con cristales exóticos

Atención, chica Cosmo. TAMED WILD es LA página que toda fan de la magia y del esoterismo debe de tener como cabecera, sobre todo si busca formar parte de una comunidad de mujeres con los mismos intereses (o sea, brujas con mucha ondita). En ella encontrarás lo más top: desde rituales y hechizos mensuales; cuentos e historias de dioses, ninfas, así como de otros personajes míticos y del zodiaco; mandalas, libros, altares; mazos de tarot; aromas; hasta su podcast Witchy Business. En materia de cristales, uff, ¡hay de todo! La ventaja es que tienen minerales en distintas presentaciones, como en forma de busto de mujer o de gatitos. Mi recomendación es armar una bolsita o pedirla en versión sorpresa. Yo prefiero esta última porque siento que el universo te mandará justo lo que necesitas.