5 Señales de que tu perro no te respeta

Los perros tienen una forma muy particular de elegir a su humano prefierido; se basan en la socialización positiva, la atención, el afecto entre el cuidador y la mascota, la afinidad entre personalidades y la asociación positiva, pero lamentablemente también podrías ser esa persona que no es del total agrado de su perro. ¿Cómo saber si tu peludo no te respeta? Toma nota de las siguientes señales...

Señales de que tu perro no te respeta

No te sigue

Cuando lo sacas a pasear tiende a tirar de la correa, pero sobre todo no te hace caso. Los perros son animales de manada y están acostumbrados a seguir a su líder, por lo que si no te obedece cuando caminan juntos ni te sigue el paso, es porque posiblemente no te respeta.

No hace contacto visual contigo

El contacto visual entre un perro y su dueño es un acto muy íntimo que genera un vínculo de confianza. Cuando un perro te mira fijamente a los ojos es una señal de que necesita tu atención y de que quiere pasar tiempo contigo. Quizá también sea una forma de decirte que necesita ir al baño o que tiene hambre. Si tu perro no te respeta, evitará a toda costa mirarte directo a los ojos.



Te despierta

La rutina de sueño de un perro puede sincronizarse con la de su dueño, sobre todo si el peludo lo respeta. De lo contrario, buscará la forma de despertarlo aunque sepa que aún no es hora de ir a pasear.

Marca territorio

Se orina en diferentes partes de la casa a pesar de que lo sacas a la calle, esto con el objetivo de marcar territorio y ser dominante. Llamarle la atención es inútil porque no obedece tus órdenes ni presta atención a tus indicaciones.



No te lleva sus juguetes

Una forma que tienen los perros de mostrar respeto y sumisión a sus dueños es llevándoles un “premio” o uno de sus juguetes. Si tu peludo nunca quiere prestarte sus pelotas o te gruñe cuando te acercas a una de ellas, es un indicativo de que no te respeta.