¿No tienes plan para este fin de semana? Estos brunch spots son perfectos para pasar el rato con tu grupo de amigas. ¡Toma nota!

7 Brunch spots ideales para visitar este fin de semana

CIENA

La intención del lugar y cada miembro del equipo que trabaja aquí es hacerte sentir en casa y que regreses no una vez, sino muchas, porque es tu favorito. ¡Y lo logran! Es delicioso para estar y desayunar, sea en sus mesas de adentro o al exterior; aunque también puedes ir a comer o cenar, o simplemente por un cafecito con pan y comerlos sentad@ en la barra desde la cual te enamorarás de la cocina abierta, pensada para crear un ambiente de cercanía, familiaridad y franqueza con los comen- sales. ¿Y qué probar? El pan horneado del día, el toast con huevo per- fecto, sus chilaquiles con jocoque y, por supuesto, su buen café hecho especialmente para la casa.

Alfonso Reyes 101, Condesa, CDMX IG: @ciena_

CASA OLYMPIA

Desde su apertura el año pasado, este restaurante se ha convertido en un imperdible de la zona. Su decoración es de lo más cute, encontrarás más que un spot para tus fotos de IG, sus drinks son deliciosos (empe- zando por la variedad de carajillos) y los platillos, para chuparse los dedos. Recientemente sumaron un menú de brunch para los fines de se- mana y tengo que decirte: ¡no te lo puedes perder! La recomendación es ir con varias personas y pedir al centro para poder probar más op- ciones, desde los toasts, aguachile, french toast, pancakes... la realidad es que cualquier opción será un acierto y, más aún, si la acompañan con una copa de Chandon.

Anatole France 70, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX IG: @casa_olympia

SÉPTIMO OSTERÍA

Caracterizado por su menú de auténtica cocina italiana, resulta intere- sante conocer su oferta muy mexicana para desayunos. ¡Que amarás! (Aunque igual si a ti y tus amig@s se les antoja un brunch italiano lo pue- den reservar sin problema alguno). En tanto, una concha con nata u otro pan recién salido del horno de piedra te darán una media mañana con- fortable y armónica; realmente disfrutarás del lugar, su vibra, atención, decoración y los detalles interesantes que, si eres curios@, encontrarás en sus rincones. Tip: prueba el omelette con salsa poblana y siéntate cerca del ventanal frontal para que el sol te reconforte.

Altavista 154, San Ángel, CDMX IG: @septimoosteria

MARCEL PANADERÍA

Si eres de las que siempre busca un buen pan, este lugar es para ti. No solo es ideal para un rico brunch, también perfecto para disfrutar de una mañana o tarde de home office con un buen café y exquisito pan dulce en mano. La especialidad, como su nombre lo dice, es el pan y su menú ofrece deliciosas creaciones, desde lo básico (pero infinitamente delicioso) como croissants o panqué de plátano, hasta opciones más in- novadoras como el cruffin de frambuesa, que se convirtió en un favorito personal. Además, tienen opciones de platillos preparados como sánd- wiches, avena y las smashed potatoes (con pesto y jamón serrano) para complementar perfectamente tu brunch.

Jalapa 130, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX IG: @marcelcdmx

JUANA JUANA

¿Te declaras amante del aguacate? No lo eres tanto si no has visitado este hotspot; aquí están tus platillos healthy de confianza pero que cumplirán todos tus antojos, así como lo lees. Tiene desayunos todo el día y como ingrediente principal, el aguacate; además, el espacio y la atención de cada integrante del equipo combinados con el sabor en los alimentos se convierten en una fusión increíble que te harán sentir ex- tracómod@. Su sándwich de pavo, un bowl fresco o su burrito de huevo son mi recomendación top. La actriz Juana Arias es la creadora del lu- gar y, aparte de sus opciones deliciosas, es un lugar superinstagramea- ble, así que si eres amante de los hashtags de comida y la decoración prepárate para recibir muchos likes.

Dinamarca 47, Juárez; Monterrey 104, Roma Norte

Ambos en Cuauhtémoc, CDMX

IG: @juanajuana_mx

HUSET

A unas calles del tráfico se encuentra este pequeño oasis al aire libre, entre plantas, piedras en el piso y decoraciones de madera; te traslada al campo en un abrir y cerrar de ojos. Con técnicas hogareñas, ingre- dientes frescos y leña, ofrecen platillos deliciosos para esta hora del día; el pan francés con mango y durazno caramelizados, frutos rojos frescos, menta fresca y miel melipona de Yucatán o los huevos benedictinos con su salsa hecha en casa son un must. Además, aquí siempre encontrarás nuevas propuestas para probar; perfecto por si eres foodie de corazón. El brunch solo está disponible los sábados y domingos.

Colima 256, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX IG: @husetroma

CUINA

Una casona en medio de la colonia Roma que emana un delicioso olor a pan hasta la calle; aquí la repostería y el pan son materia seria y sin importar si lo tuyo es lo salado o lo dulce, tus expectativas se cumplirán a cada mordida. El lugar está cargo de los reconocidos Xano Saguer, cofundador y excodirector de la famosa escuela culinaria EspaiSucre en Barcelona, y la repostera Fer Prado; de hecho, también funge como academia, por lo que puedes imaginarte que es garantía. No dejes de probar los chilaquiles negros y los pancakes de temporada. Los panes insignia son los croissants rellenos, de dulce de leche, de mascarpone y de frutos rojos con crema y el clásico de mantequilla y chocolate.

Tabasco 46, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX FB & IG: @cuina.mx

MAGDA

Un lugar que abrió sus puertas recientemente de la mano del chef Ma- rio Espinosa y el interiorista Ricardo Casas; cuenta con espacios llenos de colores intensos y la arquitectura espectacular de lo que alguna vez fue un monasterio, viajarás al instante en el tiempo y espacio. Es una fusión de toques modernos de diseño y arte; el menú sigue los mismos principios, es mexicano con toques contemporáneos. Podrás encontrar cazuelas, que son la especialidad de la casa y van desde los huevos ahogados, con ejotes, al gusto, hasta los chilaquiles gratinados con chicharrón, tradicionales y en salsa morita. Claro que tienen opciones ligeras, como el jocoque con pico de gallo y huevo, o el omelette de quelites. El lugar no solo es una experiencia gastronómica deli, también un paseo visualmente increíble.

Del Carmen 4, San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX IG: @magdasanangel