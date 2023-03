Guía para celebrar San Valentín en CDMX muy a la francesa (mejor que Emily in Paris)

¿Existe algo más romántico para San Valentín que un plan que parezca salido de una serie fashionista, como Emily in Paris?

Comencemos con un fact que no te va a gustar tanto si estás soltera: San Valentín solo se festeja en pareja o con un prospecto. Así que nada como la escena de la primera película de Sex & The City en la que Carrie y Miranda están cenando en un restaurante lleno de globos. Not French! Por un lado está la cursilería básica y en pocos lados un romanticismo très chic. Este último es el que queremos que disfrutes, aunque a Emily Cooper le gustaría más estar apretada entre globos y listones o pelotas, ¿cierto? Toma nota de lo que necesitas para vivir el 14 de febrero muy al French way. Por DAFNE RUIZ

Guía para celebrar San Valentín en Ciudad de México muy a la francesa (mejor que Emily in Paris)

Descarta el estampado de corazones

No tienes que ir de shopping (¿aunque te molestaría?), solo necesitas encontrar prendas en tu clóset que despierten en ti la parisina que todas llevamos dentro -y no solo porque nos encanta comer croissants. Te proponemos llevar un color block ganador en rojo (recuerda que estamos tomando a Emily como referencia) o rosa (sigamos con el Barbie core) y naranja. También son bienvenidas las lentejuelas y las telas metálicas. Inspírate en los looks de la marca de moda francesa Zadig & Voltaire. Sylvie approved!

El venue ideal

Debes de ir al lugar más francés en Ciudad de México, y no, no nos referimos a la embajada de Francia sino al elegante Sofitel Mexico City - Reforma. Si todavía no has ido, te estás perdiendo de unas vistas espectaculares; de atardeceres que te seducirán (suena Take My Breath Away). Lo que está muy cool es que el hotel ha preparado distintas opciones de acuerdo a tus gustos y presupuestos (merci beaucoup, Sofitel!). Yo escogería pasar la noche en una de las suites más altas, que esperará con rosas y una fuente-charola de macarons diseñados especialmente para la ocasión. Cenas y desayunas muy en privé.

Foto: Cortesía Sofitel

Foto: Cortesía Sofitel

Foto: Cortesía Sofitel Ciudad de México Amour al primer bocado Si prefieres la típica cena romántica en algún restaurante francés o de cocina internacional, por lo menos que tenga un leitmotiv. La que ofrecerá Balta por San Valentín está inspirada en la novela El amor es un bocado de nata de Gabriella Giacometti. El chef Alejandro Zárate tiene listo un menú especial de sabores mediterráneos con opciones vegetarianas y veganas. Oui, oui, hay para todo mundo. Tu paladar va a experimentar varios y distintos orgasmos a lo largo de la velada.

Foto: cortesía Balta

Coquetea… en francés

Oh, sí. Diviértete intentándolo sobre todo si tu francés no es perfecto (el mío es terrible, de hecho), pero me encanta “fakearlo”. Tu Significant Other quedará fascinado o extasiado de risa por tremendo gesto. Obvio no exageres, mucho menos si de verdad hablas el idioma y él/ella no. El sitio French Today te da una ayudadita con frases para que derritas a tu acompañante o para que te animes a invitar a tu crush. Algunos ejemplos son:“J’aime le son de ta voix” (Me gusta el sonido de tu voz) o esta que podrías pedirle a tu amorcito que te la diga: “J’adore te regarder marcher” (Amo ver cómo caminas). Por mi parte, te paso la que domino:“Voulez-vous coucher avec moi?”. No necesito decirte qué significa, ¿cierto? Joyeus Saint Valentin!