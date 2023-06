Me enlisté en el Bikini Boot Camp favorito de las celebs y esto fue lo que pasó

Vacacionar de forma activa y en modo detox está más en tendencia que nunca con este Bikini Boot Camp

Si hubiera escrito este texto hace 10 años, sería uno completamente diferente; una oda al tan deseado “bikini body” para reinar el verano. Gracias a la cultura del body positive quedó claro que todos los cuerpos son de bikini. ¿Entonces por qué ir a un Bikini Boot Camp? El de Amansala EcoChic Resort, famoso por haber recibido a celebs como Reese Witherspoon y Drew Barrymore, siempre tomó al bikini como un símbolo de diversión, de felicidad. Se trata de un retiro que nada tiene que ver con un Fat Camp, aunque lo más seguro es que sí quemes muchas calorías.

El programa de actividades me causó pánico. Hago pilates reformer cuatro veces a la semana, pero no estaba segura de aguantar este ritmo. Cada

día comenzaba a las 7 a.m. con una meditación en grupo y luego una caminata en la playa; dos clases de yoga, Vinyasa en la mañana y estiramiento a las 6 p.m.; entre ellas se imparte una clase de HIIT, hay una excursión y pilates mat.

¡Uf! Solo tomé dos clases de HIIT y una de ellas me encantó porque, a pesar de que el coach es un exmilitar australiano, su método se basa en el juego. Me recordó que los saltos o sprints no necesitan ser un suplicio. El baile africano también fue un gozo total, así como un reto; con pasos y movimientos que no podía explicarme cómo eran posibles.

Afuera del Gran Salón está una cita de Gabrielle Roth que reza que el sudor es un antiguo y universal sanador personal. Concuerdo.

Por su parte, el chef del BBC se lució: en caso de que algo no se te antoje, puedes pedir que te preparen algo distinto, también por alergias o tu estilo de vida. Yo fui feliz porque pude disfrutar de platillos como hamburguesa de lentejas, pay vegano de matcha y yogur a base de coco con semillas de chía.

LA SORORIDAD, EL PILAR

Las razones por las cuales distintas mujeres asisten tienen un común denominador: la superación. Algunas acababan de pasar por una ruptura amorosa, otras querían poner a prueba su resistencia y también

estaban aquellas tras un escape de la rutina. Para varias se trataba de su segundo o tercer BBC, mientras que otras primerizas llegaron con una angustia distinta a la mía: la intimidación por parte de “mujeres estilo Kendall Jenner que se inscriben para mantener su perfección”.

Nada que ver. La diversidad está en su máximo esplendor: féminas de 21 hasta 50 años, mamás e hijas, besties y, por supuesto, mujeres solas como yo. El apoyo se siente: en la meditación guiada con respiración no tienes

miedo de mostrarte vulnerable; los corazones se abren... y

hasta lloran.

VACACIONES CON PROPÓSITO

Sudar, reconectar contigo, reflexionar y replantear tu vida son algunos de los beneficios que obtendrás. Melissa ha recibido correos de varias parti-

cipantes agradeciéndole por cómo el BBC provocó un cambio positivo en sus vidas: “Por fin renuncié a mi trabajo y me animé a abrir mi pastelería”.

Las clases y meditaciones guiadas buscan inspirarte a que continúes con el momentum cuando vuelvas a casa.

Pearlman me compartió que su mayor satisfacción es que nos damos cuenta de que podemos hacer más de lo que creemos: “No hay límites”.

En mi caso, quedé gratamente exhausta. La sensación de darlo todo, comer bien, ser disciplinada, constante y tener momentos solo para mí fue el

mejor regalo-recordatorio que este viaje pudo darme. Oh, sí.

