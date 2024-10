¿Eres una foodie de corazón? Estos spots ya estaban en nuestras listas de favoritos, pero saben que en la gran ciudad todo es renovarse o morir, así que llegan con nuevas propuestas para seguir en el top of mind de todas las chicas Cosmo.

Los 6 restaurantes que debes visitar este fin de semana en la CDMX

Octavia

Este nuevo spot, dentro del recién inaugurado hotel Maison México Roma, es un imperdible para todos esos con paladar gourmet: se enfoca en alta cocina mexicana y es liderado por el chef Jonatán Gómez Luna, galardonado con una estrella Michelin. Aquí, cada platillo es una obra de arte, tanto visualmente como para tu paladar. No puedes perderte el aguachile de camarón con nieve de coco o el gazpacho moreliano.

Valladolid 96, Col. Roma Norte, CDMX. IG: @octavia.restaurante

Malix

(pronunciado ma-li[sh]) está ubicado en el corazón de Polanco y es un espacio alternativo y cool donde se aprecia el lujo minima- lista. Fue fundado por el chef Alonso Madrigal y es un must si eres amante de la cocina contem- poránea mexicana. Su propuesta gastrónomica mestiza global tiene un enfoque genuino de sustentabi- lidad. Los imperdibles son la tos- tada de vegetales, platillos con hongos, el flan de plátano y, de drink, un negroni. Además, forma parte de las recomendaciones de la Guía Michelin 2024. ¡Te sorprenderá gratamente!

Av. Isaac Newton 104 Local 2 y 3, Col. Polanco, CDMX. IG: @malix_resto

Casa Prunes

Un cocktail bar y restaurante que fusiona el pasado con lo vanguardista. La nueva propuesta gastronómica es encabezada por el chef Aaron Mizrahi y ofrece un menú destinado a compartirse con platos como el Porter House de carne Angus, el Pollito de leche y la Hamburguesa Prunes de Wagyu con pulpo; las entradas, ensaladas y pastas tampoco te las puedes perder. Además, se caracteriza por sus laboratorios de ingredientes únicos, como redestilados, kefires, kombuchas, fermentos, hielo y garnituras que elevan tu experiencia de coctelería a un nivel nunca antes conocido.

Chihuahua 78, Col. Roma, CDMX. IG: @casaprunes

Rulfo

El restaurante emblemático del Hotel Hyatt Regency se revitaliza con audacia culinaria con la propuesta del chef Jorge Cobos. Su renovada carta con recetas inéditas combina los sabores y aromas auténticos de Perú, Argentina y México: deli a cualquier hora del día. Su atmósfera casual y la arquitectura son top, volviéndolo ideal para un gran momento con tu date o BFF. Los platillos que no deben faltar en tu checklist son el mini- taquito de pastor con relish, tiradito de pesca blanca y tataki de atún.

Campos Eliseos 204, Col. Polanco, CDMX. IG: @rulfomx

Soop Noodle Bar

Inspirado en los antiguos restaurantes japoneses, este espacio se ubica en un lugar pequeño y minimalista, lleno de sabores únicos y extraordinarios. Su especialidad es el ramen, pero ahora ofrece nuevos platos y cocteles en su menú que van desde el crudo de hamachi, los chili oil dumplings de cerdo o verdura hasta miso wings, Shoyu ramen y el Soft Shell Crab Udon. Orizaba 96, Col. Roma, CDMX.

IG: @soopnoodlebar

Madre Café

En su quinto aniversario, estrena carta de coctelería para acompañar tus platos preferidos. No dejes de probar el drink de durazno amargo o el de sandía con albahaca y, obvio, platillos indispensa- bles como los tacos de cochinita, el steak and fries y el pastel helado. Tip: no te saltes los carajillos. Perfecto a cualquier hora y pasar un buen rato; en el desayuno en el jardín, en la comida con tu date o con tus squad de noche, en el bar.

Orizaba 131, Col. Roma, CDMX. IG: @madre_cafe