¿Necesitas conocer nuevos restaurantes o propuestas gastronómicas este año? Te dejamos la lista definitiva...

Si tu paladar necesita un refresh, te tenemos la lista definitiva de los lugares que tienen nuevas propuestas o bien que abrieron sus puertas hace poco y que tienes que visitar, los dividimos por zonas de la ciudad para que sea más fácil que nunca encontrar tu siguiente plan.

9 Restaurantes que se convertirán en tus favoritos este 2024

PONIENTE

TATEL

El restaurante en donde son socios Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal, así como lo lees, te adentra en la alta gastronomía española tradicional pero renovada un toque contemporáneo. Cada plato está elaborado con ingredientes frescos, orgánicos y locales de la más alta calidad, lo que hace que las recetas mediterráneas se vuelvan una experiencia inmejorable. Desde la tortilla trufada hasta el arroz de la casa y no puede faltar la tarta de queso que fue premiada como la mejor de Madrid y ahora llegó a la ciudad para quedarse. La experiencia va más allá de la comida; el ambiente art decó, inspirado en los clubes clandestinos, y la música en vivo crean un spot inigualable.

D. Av. Pdte. Masaryk 183, Chapultepec Morales, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560, CDMX.

IG: @tatelrestaurants - FB @tatelrestaurants

AZIA

Un viaje culinario por Asia y que te invita a explorar un continente a través de sus sabores. El menú recorre Japón, China, Corea, Tailandia y Vietnam con platillos que respetan la autenticidad de cada región. La experiencia no solo está en la comida; la coctelería, la música y la energía del lugar, prometen convertir cualquier cena en una experiencia inolvidable. Te recomendamos el sashimi, unos nigiris o algo de la parrilla, nos lo agradeces después.

D. Av. Pdte. Masaryk 101, Polanco, Polanco V Secc., Miguel Hidalgo, 11560, CDMX.

También en GDL y MTY.

PARDELA

Un rincón encantador a cargo del chef Jorge Guerra que recrea platos icónicos de la cocina española. Desde entradas frías como la ensaladilla rusa de atún blanco o las aceitunas hasta las calientes como las croquetas de jamón. Sus platos estrella son el arroz meloso con rabo de toro, el pulpo a la gallega y su tarta vasca de queso azul con compota de temporada. Los fines de semana, podrás encontrar la paella cocinada en la terraza, una experiencia que hace a todos parte de la magia de la cocina. Además, el interiorismo es precioso, el mural del interior cuenta la historia del restaurante y tiene detalles increíbles por todas partes que te harán sentir en la Península Ibérica.

D. Av. Emilio Castelar 44-local 1, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11000, CDMX.

https://www.pardelarestaurante.com/

IG: @pardela_mx – FB: @PardelaRestaurante

LA BUENA BARRA

Si eres amante de una buena carne este lugar se convertirá en uno de tus favs. Además, no solo la comida es excepcional, sino también el ambiente es elegante, cómodo y exclusivo, perfecto para reunirte con amigos, familia o una first date. La propuesta es una travesía por los sabores de México, desde los clásicos regios con carnes al carbón hasta delicias marinas inspiradas en el Golfo y el Pacífico. La vista con atardeceres memorables y la terraza le suman extra-puntos. No dejes de pedir recomendaciones que siempre son súper acertadas y de probar sus postres y drinks.

D. Esq., Aristóteles 124, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550, CDMX.

También en Cancún y MTY.

IG: @labuenabarramx – FB: @LaBuena Barr MX

AITANA

Este restaurante se ha vuelto una joya en la zona gracias a su técnica culinaria impecable y productos frescos y con eso logró evolucionar su carta hasta llegar a una cocina ibérica con matices mediterráneos. Los insumos locales y las prácticas sustentables son su must y el interior te transporta en un segundo con una fusión de estilos como el Art Deco de Miami, el mediterráneo y toques mexicanos. Tienes que probar el pan tomaca con ibérico, la ensalada de pera rostizada que sorprende muchísimo con sus sabores y texturas, los tacos de lechón y de postre el fondant de queso manchego y el pastel de dátil. Es perfecto para disfrutar desde la tarde hasta la medianoche.

D. Pedregal 24, Lomas - Virreyes, Molino del Rey, Miguel Hidalgo, 11000, CDMX.

https://www.aitanarestaurante.com/

IG: @ aitanarestaurante – FB @ aitanarestaurante

AMAND

La mezcla perfecta entre una auténtica panadería francesa y un brunch estilo deli. Este acogedor rincón tiene todo lo que nos gusta en una cafetería: grandes bebidas, pan de masa madre irresistible y la energía perfecta para trabajar o disfrutar de un momento con tus amigas en su terraza. Desde brownies hasta croissants rellenos, su repertorio dulce es una delicia tanto para tus ojos como el paladar. En cuanto a opciones saladas, el Quiche Lorraine, el toast o el grilled cheese se van a convertir en tu comfort food favorita a cualquier hora del día.

D. Avenida Prado Norte 155, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec III Secc, Miguel Hidalgo, 11000, CDMX.

IG: @amand.mx

FEROCE

Este spot busca redefinir la experiencia culinaria con su propuesta audaz y llena de carácter y alejarse del romanticismo tradicional italiano, se acerca a la robustez de la carne y la intriga de los sabores mediterráneos, satisfaciendo incluso a los paladares más feroces. El restaurante ofrece desde pasta fresca hasta pizzas de horno de piedra, además de platos que mientras que el bar, te va a enamorar con sus deliciosos cócteles y opciones para compartir al cetro. La fusión de ingredientes te sorprenderá y estamos seguras que querrás regresar, la Torre Griega, el Maccheroni Arrabiata y el Kazandibi, un postre turco delicioso, no te van a decepcionar.

D. Tonalá 144-Primer piso, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

https://feroce.mx/

IG: @feroce.mx – FB: @feroce.mx

MACELLERIA

Una hermosa casona que se convierte en el lugar ideal para disfrutar desde una comida casual hasta una cena romántica. La atmósfera es súper hogareña y resalta la importancia de compartir la mesa y eso al ser algo que comparten la cultura italiana y la mexicana hacen una perfecta fusión. El menú, elaborado artesanalmente, tiene delicias inspiradas en las recetas clásicas de la nonna, y su especialidad son las pastas frescas preparadas al momento (pregunta por sus talleres). Entre los postres, el clásico tiramisú, el Tutto Cioccolato y el crumble de manzana cerrarán tu experiencia con broche de oro.

D. Cda. Orizaba 127, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

IG: @macelleriaroma

SUR

CORTILE

No solo lo vas a amar por la comida sino por su decoración, arquitectura y atención, este lugar es el nuevo hotspot para los amantes de la buena mesa. Con un toque de tradición y vanguardia y liderado por la talentosa chef Atala Olmos, el menú es una oda a la cocina italiana contemporánea, desde el Tagliolini Tartufo hasta la Flor de Calabaza Rellena, cada plato es una experiencia artesanal que no podrás olvidar. La cuidada selección de vinos en la cava, con opciones italianas, españolas, mexicanas y estadounidenses, completa la experiencia. Aquí te espera un festín que deleitará todos tus sentidos.

Cráter 823, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 01900, CDMX.

Tienen otra sucursal en Parque Duraznos.

IG: @cortilemx