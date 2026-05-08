Lleva su historia contigo: Nest y Stanley, creatividad con propósito que transforma comunidades

En un mundo donde el diseño se convierte cada vez más en una extensión de identidad, hay colaboraciones que trascienden lo estético para convertirse en verdaderos agentes de cambio. Así es la alianza entre Nest y Stanley 1913, una iniciativa que pone en el centro a las creadoras y a las historias que habitan en cada pieza.

Nest, es una organización sin fines de lucro que impulsa a artesanos y creativos en más de 125 países, ha construido una red global donde el talento encuentra herramientas reales para crecer: capacitación, acceso a recursos y plataformas para visibilizar su trabajo.

Su misión es clara: comprender la importancia de la artesanía y el significado que puede tener para cada persona a la que toca, así como conectar con las comunidades de artesanos, comerciantes y organizaciones filantrópicas para llevar toda la belleza de la artesanía al mundo.

Como parte de esta colaboración, Stanley 1913 realizó una donación de $125,000 USD destinada a fortalecer programas enfocados en el desarrollo de creadoras emergentes. Más que una cifra, es una apuesta por el talento femenino y por la preservación de tradiciones que dialogan con el presente.

Desde Shanghai, Fabriulous, fundado por Chengcheng Xu, reinterpreta la herencia artesanal china a través de un lenguaje contemporáneo. Su propuesta fusiona pasado y presente, dando vida a piezas que honran la cultura local mientras se proyectan globalmente.Uno de sus conceptos más poderosos, Freedom Women, se inspira en un ave simbólica de la tribu Miao, en la región de Guizhou. El resultado es un diseño vibrante que encapsula libertad, creatividad y fuerza femenina. Cada trazo, con su estilo pictórico audaz, refleja la energía y el carácter de las artesanas que lo hacen posible.

En Ciudad de México, M.A Estudio, liderado por Melissa Ávila, construye puentes entre el diseño contemporáneo y las raíces artesanales mexicanas. Su trabajo no solo reinterpreta técnicas tradicionales, sino que también fortalece los lazos con comunidades originarias, creando piezas que hablan de identidad, memoria y pertenencia.

Dentro de esta visión, Community se presenta como un homenaje a la resiliencia colectiva. Las manos entrelazadas simbolizan la unión entre mujeres a lo largo de generaciones, recordándonos que la creatividad también es un acto de comunidad.

Por su parte, la propuesta artística de Élan Byrd se nutre de una historia profundamente personal. Inspirada desde la infancia por su madre, maestra de arte, su obra abraza la imperfección como símbolo de autenticidad. En Her Symbols, Her Story, la artista recurre a símbolos primitivos para representar valores universales como el coraje, la intuición, la fertilidad, la alegría y el amor. Es una narrativa visual que celebra el poder de lo femenino en todas sus formas.

Finalmente, Studio 189, fundado por Abrima Erwiah y Rosario Dawson, es una marca que trabaja con artesanos y se inspira en técnicas tradicionales, promoviendo al mismo tiempo un impacto social positivo.Kofi Masquerade se inspira en las mujeres, el espíritu de celebración y las máscaras ceremoniales de África Occidental. Los patrones del diseño evocan herencia, comunidad, interdependencia y la historia compartida de la humanidad.

Esta colaboración demuestra que el diseño puede ser mucho más que un objeto: puede ser un vehículo de cambio, una plataforma de visibilidad y una herramienta de empoderamiento. Cada pieza cuenta una historia, pero también abre una conversación sobre el valor de lo hecho a mano, la importancia de preservar tradiciones y el impacto de invertir en talento femenino.

Porque al final, llevar una de estas creaciones contigo no es solo una elección estética: es formar parte de una red global de historias, cultura y transformación.