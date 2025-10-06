Cultura con estilo: Yucatán se roba los reflectores en CDMX

Si algo sabemos en Cosmo es que la cultura también puede ser trendy. Y así lo demostró la inauguración de la Semana de Yucatán en México 2025, que del 3 al 12 de octubre convierte al Palacio de los Deportes en el lugar más hot de la temporada.

La apertura estuvo a cargo del Gobernador Joaquín Díaz Mena, quien dio la bienvenida con un discurso que nos dejó con ganas de empacar nuestras maletas y volar directo a Mérida. El mood musical lo puso la icónica Orquesta Típica de Yukalpetén, que nos transportó con sus notas llenas de tradición.

Pero lo que realmente nos robó el corazón (y el apetito) fueron los deliciosos panuchos, salbutes, marquesitas de queso de bola y ese taco de cochinita pibil que aún soñamos. Los stands también ofrecieron artesanías divinas para decorar tu depa con vibra boho-chic, además de experiencias turísticas de ensueño en lugares como Chichén Itzá, Celestún o Valladolid.

Y claro, los espectáculos culturales y musicales estuvieron a otro nivel, convirtiendo este evento en un must para tu lista de planes este octubre. ¡Prepárate para vivir Yucatán con todos los sentidos!