Anahí presenta las nuevas colecciones de Blind Box de Miniso México más deseadas

Como es costumbre, Miniso México sabe cómo consentirnos. Es por eso que nos invitó al lanzamiento oficial de sus nuevas colecciones de Blind Box, una de las líneas más queridas por los fans de la marca alrededor del mundo y en la que Miniso se ha posicionado como líder absoluto de la categoría.

Además de la nueva colección, la otra gran protagonista del evento fue la guapísima de Anahí, que con esa vibra increíble que la caracteriza estuvo a cargo de cortar el listón inaugural en una celebración llena de energía y nostalgia.

Por si fuera poco, Anahí no estuvo sola en este festejo, la cantante y actriz estuvo muy bien acompañada por los creadores de contenido Aron Mercury, Pablo Chagra, Melissa López y Regina Murgia, quienes convivieron con asistentes, realizaron unboxings en vivo y compartieron la emoción del lanzamiento a través de sus redes sociales.

¿Qué es lo nuevo (y emocionante) de Blind Box?

Si eres nuev@ en el mundo de las Blind Box debes saber que estas cajas misteriosas de edición limitada, que en su interior guardan diferentes figuras coleccionables, no solo son un fenómeno mundial, también se han convertido en uno de los productos insignia de Miniso por su diseño, calidad y la emoción que generan en cada apertura. Entre las colecciones destacadas que estuvieron presentes en el evento se encuentran:

Blind Box Collections

Miniso mantiene colaboraciones con grandes franquicias que encantan a los fans:

● Disney (incluyendo Mickey & Friends, Toy Story, Stitch y Princess Series)

● Sanrio (Hello Kitty & Friends)

Estas colecciones ofrecen diseños únicos, personajes reconocidos y ediciones especiales que hacen que cada blind box sea un objeto deseado por coleccionistas de todas las edades.

Original Collections

Además de colaboraciones globales, Miniso continúa expandiendo sus propias líneas originales con personajes como:

● Wakuku

● Monboo

● MR.PA

● Crayon ShingChan

Al final, todos los asistentes exploraron las zonas temáticas, el área de unboxing y se mostraron muy entusiasmados de compartir su experiencia con los fans en las dinámicas interactivas del evento, que reforzaron la experiencia coleccionable.