¿Pestañas largas y definidas? Descubre el rímel con fibras que lo cambia todo

September 23, 2025 • 
Cosmopolitan
pestanas-largas-y-definidas-descubre-el-rimel-con-fibras-de-sheglam-lashlighter-out.png

En el mundo del maquillaje, encontrar el mejor rímel puede ser todo un desafío. Lo que realmente buscamos es una máscara de pestañas capaz de iluminar al instante nuestros ojos y regalarnos una mirada elevada y radiante. Con esa meta en mente nació Lashlighter Up & Out, la nueva máscara de SHEGLAM diseñada para levantar, alargar y “highlight‑ear” cada pestaña con una sola pasada.

pestanas-largas-y-definidas-descubre-el-rimel-con-fibras-de-sheglam-lashlighter-out-1.jpg
pestanas-largas-y-definidas-descubre-rimel-con-fibras-de-sheglam-lashlighter-out.jpg

Una pluma que atrapa cada pestaña

Una de las maravillas del Lashlighter Up & Out, es que detrás de su efecto abanico se esconde un cepillo de doble cara inspirado en la silueta de una pluma. Lo primero por hacer utilizar su cabezal con micropeines que se desliza desde la raíz para elevar y aportar volumen; después el cabezal con tres filas de microdientes que alargan y definen sin apelmazar. Al final amarás el resultado, deja cada pestaña en su sitio.

pestanas-largas-y-definidas-descubre-el-rimel-con-fibras-de-sheglam-lashlighter-out-2.jpg
close shot(iPhone Version).jpg

Fórmula que alarga y cuida

Gracias a la combinación de fibras de última generación crea un efecto de extensiones sin grumos, mientras que los péptidos y el aceite de jojoba nutren y protegen las pestañas mientras la llevas puesta. ¿Lluvia, lágrimas o humedad veraniega? No hay drama: su acabado es resistente al agua y permanece impecable hasta que decides retirarlo. Para hacerlo sin esfuerzo, alíate del tratamiento de pestañas Lashlighter, que lo disuelve con suavidad en segundos.

pestanas-largas-y-definidas-rimel-con-fibras-de-sheglam-lashlighter-out.jpg

¿Más natural o más llamativa? Con Lashlighter Up & Out, SHEGLAM transforma tu rutina de ojos: pestañas más largas, elevadas y nutridas que realzan la mirada desde el primer trazo. Porque tus ojos merecen brillar con la misma confianza con la que miras al mundo.

Conoce más sobre este lanzamiento en SHEGLAM y síguelos en Instagram @sheglam_official. No te pierdas el lanzamiento de nuevos productos y tendencias de belleza.

sheglam-lashlighter-out.jpg
