Cosmopolitan Friendsmas: Navidad, amistad y sabor junto a Crema Lala®️

La temporada más mágica del año se celebró con estilo en el Cosmopolitan Friendsmas, un encuentro que reunió a las chicas Cosmo en un ambiente de alegría, elegancia y espíritu navideño. Este año, el evento fue posible gracias a Crema Lala®️, anfitrión de este evento, que abrió sus puertas para brindar una experiencia única donde la convivencia y el sabor fueron los protagonistas.

El escenario elegido, el Hotel Boutique Orgánico, se llenó de calidez y encanto, invitando a las asistentes a disfrutar de una mañana memorable, que comenzó con un brunch exquisito, protagonizado por la creatividad y calidad de Crema Lala®️. Entre los platillos que conquistaron paladares destacaron montaditos dulces y salados de crema Lala con jamón serrano, salami, chorizo Pamplona, pera caramelizada y frutos rojos, una crema de poblano y champiñones, la clásica crema navideña y una dulce carlota de ensalada de manzana. Cada bocado celebraba la temporada, combinando tradición, innovación y el toque único de Crema Lala®️, porque La neta, Crema Lala® hace magia en cada receta.

Pero la experiencia fue mucho más allá del sabor, las asistentes compartieron risas, conversaciones y momentos que reflejaban la verdadera esencia de la Navidad: la amistad, la unión y la alegría de dar y recibir. Durante el taller de vision board, cada invitada plasmó sus metas y sueños para el año entrante, en un espacio de reflexión y creatividad que fortaleció la conexión entre todas.

Al finalizar, cada invitada recibió detalles y regalos especiales, cerrando un evento que no solo celebró la temporada, sino también la cercanía y el espíritu de comunidad que distingue a Cosmo y a Crema Lala®️.

Cosmopolitan Friendsmas, de la mano de Crema Lala®️, reafirmó que la Navidad es el momento perfecto para compartir, disfrutar y crear recuerdos inolvidables con estilo, sabor y corazón.