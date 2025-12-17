Suscríbete
Especiales

Cosmopolitan Friendsmas: Navidad, amistad y sabor junto a Crema Lala®️

Diciembre 17, 2025 • 
Cosmopolitan
cosmopolitan-friendsmas-navidad-amistad-y-sabor-junto-a-crema-lala.jpeg

La temporada más mágica del año se celebró con estilo en el Cosmopolitan Friendsmas, un encuentro que reunió a las chicas Cosmo en un ambiente de alegría, elegancia y espíritu navideño. Este año, el evento fue posible gracias a Crema Lala®️, anfitrión de este evento, que abrió sus puertas para brindar una experiencia única donde la convivencia y el sabor fueron los protagonistas.

cosmopolitan-friendsmas-navidad-y-sabor-junto-a-crema-lala.jpeg
cosmopolitan-friendsmas-navidad-amistad-sabor-junto-a-crema-lala.jpeg

El escenario elegido, el Hotel Boutique Orgánico, se llenó de calidez y encanto, invitando a las asistentes a disfrutar de una mañana memorable, que comenzó con un brunch exquisito, protagonizado por la creatividad y calidad de Crema Lala®️. Entre los platillos que conquistaron paladares destacaron montaditos dulces y salados de crema Lala con jamón serrano, salami, chorizo Pamplona, pera caramelizada y frutos rojos, una crema de poblano y champiñones, la clásica crema navideña y una dulce carlota de ensalada de manzana. Cada bocado celebraba la temporada, combinando tradición, innovación y el toque único de Crema Lala®️, porque La neta, Crema Lala® hace magia en cada receta.

cosmopolitan-friendsmas-navidad-sabor-junto-a-crema-lala.jpeg
cosmopolitan-friendsmas-navidad-amistad-y-sabor-junto-a-crema-lala-evento.jpeg

Pero la experiencia fue mucho más allá del sabor, las asistentes compartieron risas, conversaciones y momentos que reflejaban la verdadera esencia de la Navidad: la amistad, la unión y la alegría de dar y recibir. Durante el taller de vision board, cada invitada plasmó sus metas y sueños para el año entrante, en un espacio de reflexión y creatividad que fortaleció la conexión entre todas.

cosmopolitan-friendsmas-junto-a-crema-lala-celebracion.jpeg
cosmopolitan-friendsmas-junto-a-crema-lala-celebracion-1.jpeg

Al finalizar, cada invitada recibió detalles y regalos especiales, cerrando un evento que no solo celebró la temporada, sino también la cercanía y el espíritu de comunidad que distingue a Cosmo y a Crema Lala®️.

cosmopolitan-friendsmas-junto-a-crema-lala-celebracion-2.jpeg

Cosmopolitan Friendsmas, de la mano de Crema Lala®️, reafirmó que la Navidad es el momento perfecto para compartir, disfrutar y crear recuerdos inolvidables con estilo, sabor y corazón.

cosmopolitan-friendsmas-junto-a-crema-lala-celebracion-3.jpeg
Cosmopolitan
