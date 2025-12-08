Beverly Hills se viste de talento latino que está reescribiendo las reglas del juego

Hay fines de semana que redefinen una ciudad… y luego está el LuxuryLab Pop-Up Market 2025, que transformó el icónico Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, en un polo magnético donde la creatividad y la cultura latinoamericana brillaron más que los escaparates de Rodeo Drive. Durante tres días —del 21 al 23 de noviembre— Beverly Hills se convirtió en el epicentro de una nueva narrativa del lujo contemporáneo, más diversa, más consciente y profundamente influenciada por la artesanía mexicana.

La quinta edición de este Pop-Up, curada con la precisión de una pasarela de alta moda, reunió a diseñadores emergentes, compradores internacionales, socialités, medios globales y talento latino que está marcando tendencia. Y sí, podemos decirlo: fue una celebración que elevó el concepto de “lujo” a un terreno emocional, cultural y absolutamente inspirador.

El arranque oficial no pudo ser más simbólico: un corte de listón con el respaldo del Consulado General de México en Los Ángeles y del Beverly Hills Conference & Visitors Bureau. La presencia del Cónsul General Carlos González Gutiérrez y de Julie Wagner, CEO del bureau, dio un mensaje contundente: México está diseñando futuro… y el mundo lo reconoce.

Durante la inauguración, el City Council de Beverly Hills entregó un reconocimiento especial al LuxuryLab Pop-Up Market, firmado por la alcaldesa Sharona R. Nazarian. ¿La razón? Su papel fundamental en promover el talento mexicano ante audiencias globales. Una distinción que confirma el papel del Pop-Up como puente creativo y catalizador del diseño latino.

“LuxuryLab Pop-Up Market nació con la misión de abrir puertas al talento y crear conexiones que impulsen el crecimiento de las marcas hacia mercados internacionales”, declaró Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab Global. Y sí: en Beverly Hills, esa misión se sintió más vibrante que nunca.

Si algo distingue a LuxuryLab es que no se limita a exhibir marcas: crea experiencias. Desde la coctelería de autor de Loco Tequila hasta el exclusivo Atelier by Morena Corazón dentro del Beverly Wilshire, cada detalle invitó a los asistentes a adentrarse en un universo sensorial único.

La curaduría estética —liderada por Luisa Serna— convirtió uno de los hoteles más filmados de Hollywood en una boutique viva donde brillaron marcas como Alma de Sur, Daniela Califa, José Sánchez, Morena Corazón, Le Superbe, Sophie Simone, Zac Be, Aiyah y Biblioteca Activist Wear. Diseño latino hecho con alma, técnica y propósito.

La participación de Ornare Beverly Hills, con una tarde dedicada al diseño y la champaña, añadió ese toque cosmopolita que tanto amamos. Y la presencia de la influencer mexicana Andy Benavides, invitada especial, amplificó la visibilidad del evento a escala global.