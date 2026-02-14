Carta de Amor al Streaming: TOP películas y series para vivir San Valentin

¿Cuál es tu mood este 14 de febrero?

Aquí está tu guía para encontrar exactamente lo que tu corazón necesita.

Sigue leyendo y encuentra tu maratón perfecto. 👇

1. Mood: Empoderamiento y brillo

El mejor romance empieza contigo— audaz, brillante, sin compromiso. Fleabag rompe la cuarta pared con humor sin filtros, Legalmente Rubia demuestra que puedes ser inteligente y fabuloso al mismo tiempo, La Maravillosa Maisel conquista el escenario con talento imparable, La Meta es el Amor explora lo que realmente significa estar en pareja— historias que te recuerdan: no necesitas príncipe ni final de cuento, tú eres la estrella de tu propio momento.

Fleabag (Prime Original) Una mujer londinense navega la vida moderna con humor negro y sin filtros, rompiendo la cuarta pared mientras lidia con el amor, la pérdida y el caos de ser humana.

La Maravillosa Maisel (Prime Original) Una ama de casa de los años 50 descubre su talento para la comedia stand-up y persigue sus sueños en el mundo del entretenimiento, desafiando las expectativas de su época.

La meta es el amor (Prime Original) Una mirada honesta y divertida a las relaciones modernas, explorando lo que realmente significa estar en pareja en el mundo actual.

Legalmente Rubia : Elle Woods demuestra que puedes ser inteligente, ambiciosa y fabulosa al mismo tiempo cuando ingresa a Harvard para reconquistar a su ex, pero termina descubriendo su verdadero potencial.

2. Mood: Intriga (y un poco de miedo)

El amor que gira y se transforma, donde la obsesión empieza y la seguridad se desploma. Atracción Fatal convierte un encuentro casual en pesadilla, Love Me Love Me explora los límites peligrosos entre amor y obsesión, Estafa de Amor: ¿Quién es Jason Porter? juega con las convenciones hasta el final— historias que muestran el arte oscuro del amor, donde la pasión se convierte en un trance peligroso que te hace temblar.

Atracción fatal (Disponible en compra o alquiler) - Un encuentro casual se convierte en una pesadilla cuando una mujer desarrolla una obsesión peligrosa

Love Me Love Me (NUEVO Prime Original estreno 2/14) Una nueva serie original que explora los límites peligrosos entre el amor y la obsesión, donde la pasión se convierte en algo mucho más oscuro.

Estafa de amor ¿Quién es Jason Porter? (Prime Original) Una comedia romántica con un giro inesperado que juega con las convenciones del género y te mantiene adivinando hasta el final.

3. Mood: Romance hasta el alma

Y luego está esa magia— cuando los corazones finalmente se encuentran. Contigo en el Futuro viaja al pasado para salvar el amor, Diario de una Pasión desafía el olvido y los años, Rojo, Blanco y Sangre Azul rompe protocolos reales, Orgullo y Prejuicio conquista con palabras elegantes, Votos de Amor promete eternidad inquebrantable, La La Land baila entre sueños y realidad— ese momento perfecto, ese latido sincronizado, cuando el amor verdadero finalmente llega.

Contigo en el futuro (Prime Original) Carlos y Elena están a punto de firmar su divorcio cuando un visitante excéntrico les ofrece viajar en el tiempo a 1994, el año en que se conocieron, para intentar cambiar su historia mientras luchan contra sentimientos que resurgen

Diario de una pasión (Incluida con membresía Prime) Un hombre lee a una mujer con Alzheimer la historia de Noah y Allie, dos jóvenes que se enamoraron en los años 40 pero fueron separados por diferencias de clase. Años después, se reencuentran cuando ella está comprometida con otro hombre, enfrentando la decisión entre su pasado y su futuro

Rojo, blanco y sangre azul (Prime Original) El hijo de la presidenta de Estados Unidos se enamora del príncipe de Inglaterra, desafiando protocolos internacionales y expectativas reales en esta comedia romántica que rompe todas las reglas.

Orgullo y Prejuicio (Incluida con membresía Prime) Elizabeth Bennet y Mr. Darcy superan malentendidos, orgullo y prejuicios sociales en esta adaptación clásica de la novela de Jane Austen sobre el amor verdadero.

Votos de amor (Incluida con membresía Prime) Después de un accidente que le causa pérdida de memoria, un esposo lucha por reconquistar a su esposa, quien no recuerda su matrimonio ni su amor.

La La Land: Una historia de amor (Incluida con membresía Prime) Un pianista de jazz y una actriz aspirante se enamoran en Los Ángeles mientras persiguen sus sueños, enfrentando la tensión entre el amor y la ambición.

4. Mood: Felicidad y caos

El amor que nos hace reír— el camino caótico y hermoso de vivir. Como Si Fuera la Primera Vez conquista cada día de nuevo, Mentiras desenreda verdades incómodas, Con Amor celebra el caos familiar, Dímelo Bajito canta entre sueños y pasión, A grito herido libera lo que guardamos dentro— historias donde los corazones chocan, tropiezan y se levantan, donde la imperfección es lo que más nos toca.

Como si fuera la primera vez (Incluida con membresía Prime) Un veterinario se enamora de una mujer con pérdida de memoria a corto plazo y debe conquistarla de nuevo cada día, demostrando que el amor verdadero nunca se rinde.

Mentiras, La Serie (Prime Original) Cuatro mujeres desenredan secretos, mentiras y verdades incómodas mientras navegan las complejidades de la amistad, el amor y la vida moderna.

Con amor (Prime Original) Los hermanos Lily y Jorge Diaz navegan el amor, la familia y la vida moderna a través de las festividades del año, demostrando que el amor más real es el que viene con risas, caos familiar y segundas oportunidades.

Dímelo bajito (Prime Original) Kamila Hamilton creía tener su vida bajo control hasta que los hermanos Di Bianco regresan después de siete años, despertando sentimientos que nunca dejaron de existir y obligándola a enfrentar el amor que intentó olvidar.

A grito herido (Prime Original) Una historia que explora cómo liberar las emociones guardadas puede ser el primer paso hacia el amor verdadero y la sanación personal.

5. Mood: Rebeldía y pasión

El amor que enciende cuando no debería— pasión juvenil que desafía a la familia. Culpa Mía, Culpa Tuya, Culpa Nuestra— la trilogía de los culpables donde el corazón no pide permiso. El Verano en que Me Enamoré donde el calor transforma y los límites se desdibujan— historias donde el amor joven no conoce fronteras, donde la pasión prohibida lo arriesga todo.

Culpa Mía (Prime Original) Noah se muda a una mansión de lujo cuando su madre se casa con un millonario, pero choca inmediatamente con su nuevo hermanastro Nick, un chico rebelde involucrado en carreras callejeras ilegales que despierta una atracción irresistible.

Culpa Tuya (Prime Original) Noah y Nick luchan por mantener su amor prohibido en secreto mientras enfrentan la desaprobación familiar, la universidad, y el regreso de personas del pasado que amenazan con destruir su relación.

Culpa Nuestra (Prime Original) Años después de su dolorosa separación, Noah y Nick se reencuentran en la boda de sus amigos, enfrentando el perdón, el orgullo familiar y la pregunta de si su amor puede sobrevivir o está destinado a convertirse en cenizas.

El verano en que me enamoré (Prime Original) Belly pasa cada verano en la casa de playa con su familia y los hermanos Fisher, Conrad y Jeremiah, pero este verano todo cambia cuando deja de ser la niña que conocían y los sentimientos se vuelven complicados

¿Ya sabes qué buscas este 14 de febrero?

Originales de Prime Video y clásicos inolvidables, todo incluido con tu membresía.

Presiona play. Empieza ahora.