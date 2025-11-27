Así se ve la magia hecha globo: las mujeres detrás de Babidiboo

En un mundo donde las tendencias cambian tan rápido como el color del gloss de la temporada, hay algo que permanece irresistible: la magia de un evento que te hace sentir vista, celebrada y especial. Y en Ciudad de México, esa magia tiene nombre: Babidiboo.

Pero detrás de cada arco perfecto y cada composición de ensueño hay una historia que merece contarse. Una historia de intuición, esfuerzo y muchas manos trabajando con el corazón.

Todo comenzó con una inquietud, Ana Pau buscaba emprender, buscaba crear algo extraordinario, lo que no sabía era que esa chispa se encendería gracias a un viaje a Monterrey, una conversación con Alejandra Maltos, fundadora de Babidiboo, y la conexión genuina con Gloria, un encuentro que terminaría de alinear los astros. Así nació la sucursal capitalina: con visión, instinto y la certeza de que la intuición femenina rara vez se equivoca.

Su primera prueba llegó incluso antes de tener portafolio, una gran farmacéutica confió en ellas para un evento, sin más herramientas que su talento, determinación y corazón, entregaron algo impecable. Y ese evento marcó el tono de todo lo que vendría después.

Más que globos: una experiencia 360

Babidiboo no solo decora: transforma, producción, comunicación, logística, creatividad… y una calidez que solo existe cuando te importa genuinamente la historia detrás del evento.

¿Y los globos? Esa es su firma. “Son más que decoración: comunican emociones, marcan el tono y guían la narrativa visual. Cada color y cada textura está ahí por una razón”, nos cuentan.

Construir una marca creativa liderada por mujeres en una industria donde todavía persisten prejuicios no ha sido fácil, pero sí es profundamente poderoso.

“Ser mujeres en esta industria nos ha hecho más resilientes y nos ha conectado con una comunidad increíble de empresarias. El apoyo entre nosotras es una de nuestras mayores fortalezas”, aseguran.

Su consejo para quienes sueñan con emprender desde lo visual y lo emocional es simple, directo y muy Cosmo: Confía en tu intuición, la belleza, sensibilidad y autenticidad son herramientas de poder. Rodéate de personas que te eleven y nunca temas mostrar aquello que te hace única.

La magia que nadie ve (pero se siente)

El glamour del evento perfecto oculta noches sin dormir, juntas de última hora, checklists infinitos y una playlist que acompaña entre risas, estrés y emoción.Hay esfuerzo emocional, resiliencia silenciosa y un nivel de detalle casi quirúrgico que la gente no ve, pero sí siente en cada montaje.

¿Qué se siente entrar a un evento Babidiboo?

Como entrar a un universo que entiende quién eres y celebra lo que amas. Un espacio auténtico, emocional y lleno de intención. “Queremos que la gente viva una experiencia cercana, inspiradora y con visión. Que se lleven algo significativo… un pedacito de nuestra alma”.

Porque en un mundo que corre sin mirar atrás, Babidiboo nos recuerda que lo inolvidable está en los detalles, en la intención y en el corazón detrás de cada momento. No se trata sólo de organizar fiestas: se trata de convertir espacios en recuerdos, emociones en experiencias y eventos en historias que vale la pena contar.