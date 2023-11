Sheila Kennedy, ella es la modelo que denunció a Axel Rose por violencia sexual

Gracias a un recurso legal impulsado para procurar justicia por delitos sexuales, Sheila Kennedy rompió el silencio ante las autoridades estadounidenses por una presunta agresión sexual cometida en 1989

El vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose, vuelve al ojo del huracán gracias a que la modelo Sheyla Kennedy presentó una denuncia en su contra por violencia sexual presuntamente perpetrada hace más de 30 años.

Ya en 1985 Axl Rose había sido denunciado por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años y en 1990, Erin Everly, quien en el pasado tuvo una relación sentimental con el artista, también decidió romper el silencio luego de una ola de maltratos y vejaciones perpetradas por el músico, por lo que esta nueva denuncia en su contra abona al historial de agresiones supuestamente cometidas por Axl Rose.

Ella es Sheila Kennedy, la modelo que denunció a Axl Rose por violencia sexual

Sheila Kennedy nació en Memphis, Estados Unidos en 1962, por lo que la modelo tendría tan sólo 27 años cuando, de acuerdo a sus declaraciones, el vocalista de Guns N’ Roses cometió la agresión, quien para entonces tendría la misma edad que la víctima.

La modelo estadounidense inició su carrera cuando cumplió la mayoría de edad, pues se mudó a vivir a la Mansión Penthouse en Nueva York. Este lugar fue reconocido por haber sido la competencia dura de la revista Play Boy, en ese lugar vivían modelos de la industria de contenido para adultos fundada por el fotógrafo Bob Guccione.

Como era costumbre de estas mansiones donde alojaban modelos, mensual y anualmente otorgaban un reconocimiento a la modelo más destacada, en dos ocasiones Sheyla Kennedy fue reconocida como Pet del mes y Pet del año en 1982 y 1983 respectivamente.

La carrera de la modelo se amplió y decidió incursionar en el mundo de la actuación, sin embargo, fue hasta 2008 cuando saltó al ojo público gracias a su participación en el reality estadounidense Big brother, donde obtuvo el tercer lugar luego de una estancia de 77 días en aislamiento para luego convertirse en presentadora de la décima edición del mismo reality.

Sheyla Kennedy Cortesía

Sheila Kennedy denuncia a Axl Rose 34 años después

Seguramente te preguntarás cómo es que la modelo decidió iniciar una denuncia por agresión sexual en contra de Axl Rose 34 años después de la agresión y esto fue gracias a una ventana legal que el estado de Nueva York impulsó en 2022 habilitada por la ley de Supervivientes Adultos del estado de Nueva York, misma que expiró hoy, por lo que la denuncia de la modelo está en tiempo y forma para ser investigada.

De acuerdo a la denuncia, a la que ha tenido acceso la revista Rolling Stones, Sheila Kennedy y Axl Rose se conocieron durante un concierto de la banda Guns N’Rose en una discoteca de Nueva York y posteriormente el ahora acusado invitó a Kennedy, a otra modelo y al presentador de televisión, Riki Rachtman, a seguir la fiesta en la habitación de hotel donde se encontraba hospedado. En la denuncia también se detalla que el anfitrión de la fiesta ofreció alcohol y drogas a sus invitados.

En el documento también se especifica que en un primer momento Sheila Kennedy y Axl Rose consintieron un beso que derivó en una propuesta de sexo grupal para con los otros dos invitados, sin embargo, Sheila Kennedy y Riki Rachtman declinaron a la petición y abandonaron el lugar.

En un segundo momento, apunta la denuncia, Axl Rose se presentaría furioso en la suite de Ratchman donde se encontraba Kennedy, luego de arrojar un vaso de vidrio y llamarla ‘puta’, el cantante decidió someterla violentamente y consumar la violación.

Ella estaba tumbada, con las manos atadas a la espalda, sangrando, vulnerable y a solas con Rose mientras él estaba en un estado de furia sexual y volátil Denuncia de Sheila Kennedy contra Axl Rose

Axl Rose Getty images

“La trató como una propiedad utilizada únicamente para su placer sexual. No utilizó preservativo. Kennedy no dio su consentimiento y se sintió dominada. Sintió que no tenía escapatoria ni salida y se vio obligada a consentir. Creía que Rose la atacaría físicamente, o algo peor, si decía que no o intentaba apartarlo. Entendió que lo más seguro era tumbarse en la cama y esperar a que Rose terminara de agredirla” detalla la demanda.