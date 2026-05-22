Para muchas personas, mantener una buena relación con su jefe puede parecer una idea positiva que facilita la comunicación y hace que el ambiente laboral sea mucho más llevadero, ¿pero qué pasa cuando los límites dejan de ser claros?

Cuando tu jefe también pasa a formar parte de tus amigos, la relación laboral también puede complicarse, pues aunque se abren oportunidades, también puede generar tensiones y dinámicas complejas dentro del equipo de trabajo.

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Ventajas de ser amiga de tu jefe

Una buena relación con el jefe puede mejorar el ambiente laboral, al generar confianza y facilitar la comunicación y el intercambio de ideas, además también puede aumentar la motivación y el compromiso del empleado, y favorecer su desarrollo profesional, ya que el jefe conoce mejor sus habilidades y potencial.

En ciertos casos, esta cercanía incluso ayuda al crecimiento profesional, ya que el jefe conoce mejor las capacidades, intereses y fortalezas de la persona.

¿Ser amiga de tu jefe ayuda o perjudica? Lo que puede pasar en la oficina Getty Images

Desventajas de ser amiga de tu jefe

Aunque la amistad con un jefe puede parecer positiva, también puede generar percepciones de favoritismo entre compañeros, incluso si no lo hay, lo que puede provocar desconfianza, rumores sobre tratos injustos y afectar el ambiente laboral, especialmente cuando el jefe debe tomar decisiones importantes como evaluaciones o asignación de tareas.

Estas son algunas de las razones más comunes por las que no deberías ser amiga de tu jefe, y que podrían ser el origen de los conflictos en la oficina con tu jefe y tus compañeros:

Dificultad para poner límites.

Problemas al recibir críticas.

Expectativas poco realistas.

Presión para estar disponible fuera del trabajo.

¿Es buena idea ser amiga de tu jefe?

De acuerdo con psicólogos, tener una amistad con una figura de autoridad puede generar confusión entre lo personal y lo laboral, lo que puede derivar en dificultades para establecer límites, recibir críticas, manejar expectativas o mantener la disponibilidad fuera del trabajo. Además, puede generar presión adicional para demostrar el propio desempeño y evitar sospechas de favoritismo.

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