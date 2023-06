¿Qué significa cada color de la bandera LGBT y quién la diseñó?

Si quieres saber el verdadero significado de la bandera LGBT, ¡continúa leyendo porque te contamos cuál es su verdadera historia!

La década de los 70s fue una época particularmente compleja e inestable para los Estados Unidos; retiraron sus tropas de Vietnam tras ser derrotados en el año 73, el presidente Richard Nixon renunció a su cargo, jóvenes y estudiantes marchaban en las calles en nombre de la paz al ritmo de la música de The Beatles y The Rolling Stones… y es justo en medio de este caos caracterizado por las luchas sociales que la comunidad LGBT decidió movilizarse y hacer visible el abuso sistemático por el que habían sido víctimas durante décadas.

Historia de la bandera LGBT Foto: Getty Images

Es así que la famosa bandera arcoíris vio por primera vez la luz el 25 de junio de 1978; un símbolo de la libertad con la que cada persona tiene el derecho de vivir y ejercer su sexualidad.

Historia de la bandera LGBT

Apareció por primera vez el 25 de junio de 1978 en los cielos de San Francisco. Harvey Milk, el primer hombre abiertamente homosexual en haber sido elegido para ejercer un cargo público en los Estados Unidos, le pidió a Gilbert Baker, un artista y exsoldado conocido por presentarse en algunos shows como drag queen, que diseñara esta bandera, quien se inspiró en las barras de la bandera estadounidense y en Judy Garland, una de las más grandes celebridades del mundo LGBT; quien por cierto participó en la famosa película El Mago de Oz, cinta que incluye la canción Somewhere Over The Rainbow (En algún lugar sobre el arcoíris). Fueron 30 los voluntarios que trabajaron en el ático del Centro Gay Comunitario para crear esta bandera, la cual fue teñida con colorantes naturales y tejida a hilo y aguja.

Historia de la bandera LGBT Foto: Getty Images

Colores y significado

La bandera original tenía los siguientes colores:



Rosa: como símbolo de la sexualidad.

Rojo: hace referencia a la vida.

Naranja: para representar la salud.

Amarillo: se identifica con el sol.

Verde: símbolo de la naturaleza.

Azul: simboliza la paz y la armonía.

Violeta: para representar el espíritu humano.

todo lo que tienes que saber de la bandera LGBT Foto: Getty Images

El mismo Baker eliminó el rosa tiempo más tarde ya que su fabricación era muy costosa, por lo que en su lugar unió el azul.

La bandera ha evolucionado a la par del movimiento LGBT; pues se ha utilizado como base para para representar a varios subgrupos específicos dentro de la misma comunidad. Ahora ya conoces la historia de la bandera LGBT, ¡no pierdas la oportunidad de compartir esta información con tus amigas!