Mujer Power tiene como objetivo ser tu acompañante en el camino al autoconocimiento, a reencontrarte contigo, a reconocerte, pero sobre todo a amarte.

Cuando platicamos con Belén, nos sorprendió no solo su resiliencia sino su capacidad para transformar las experiencias negativas en intenciones y proyectos que cambiarían su vida y la de muchas mujeres. Desde los 3 años ya aparecía en la tele de su natal Chile, pero nadie se imaginaba que a los 15 comenzaría una relación de abuso con un director, quien “le enseñó lo peor del amor” nos cuenta. De ahí nació su primer libro No te lo mereces, “el cual está basado en una vulnerabilidad que no estamos muy acostumbrados a mostrar hoy, sobre todo en redes sociales, nos gusta mostrar solo la parte linda de la vida, una perfección, un mundo ideal y la gente que creció conmigo prácticamente sabía toda mi vida, pero nunca se había imaginado finalmente lo que había detrás.”

“Este fue un proceso muy largo y difícil, porque luego de salir de la relación, caí en una depresión donde viví todas las partes más horribles que uno puede conocer de sí mismo, te odias, no te gustas, pasé por trastornos alimenticios, al final de ser una depresión por una relación, pasó a ser una depresión conmigo misma y te quedas ahí, como esperando a que alguien venga, que alguien te ayude…Finalmente, le puedo decir a todas las chicas que no hay que esperar a que alguien venga y nos toque la puerta y nos diga hoy es tu día, hoy vamos a hacer que tus sueños se cumplan, porque ese momento no ocurre. Y sí depende de nosotras mismas de buscar ayuda y redes de apoyo. Finalmente comencé a vivir en torno a lo que me había tocado y luego de la relación tóxica que uno empieza a tener consigo mismo, de entrar en una terapia para entender y aceptar lo que me había ocurrido y lo que me había pasado surgieron muchas preguntas...”

Por qué Mujer Power es el libro que todas deberíamos leer

¿Cómo uno vuelve a vivir?, ¿cómo sigo después de esto?, quiero aprender a amarme, pero ¿cómo lo hago?, ¿cómo aplico en mi vida y en el resto de mi camino todo lo aprendido? Así fue como nació la idea de su segundo libro y como Mujer Power tiene como objetivo ser tu acompañante en el camino al autoconocimiento, a reencontrarte contigo, a reconocerte, pero sobre todo a amarte. “Es un viaje lleno de compromiso contigo y con las mujeres que te rodean. En este libro haremos un recorrido por todos los aspectos de tu vida, desde las amistades y relaciones que no te hacen bien, amor, sexo, alimentación, inseguridades, meditación y por supuesto, cómo recuperarte para ser feliz. Empoderarte no es algo que ocurre de la noche a la mañana y espero que este libro y esta maravillosa comunidad te sirvan para crear hábitos saludables y darte cuenta de lo valiosa que eres.”

Hoy Belén se siente muy cómoda aceptando tanto sus luces como sus sombras, sabiendo que está bien no estar bien y que el tema del amor propio es algo que se trabaja toda la vida, pero está segura que si tenemos el poder de la educación y la información a nuestro alcance entonces las decisiones de nuestra vida también podrán estarlo, “Tener información y herramientas en tus manos es tener poder, el libro abarca temas que me hubiera gustado conocer a los 15 años, y quizás si hubiera sabido de cada una de estas cosas, hubiera evitado poder tener esta relación abusiva y hubiera evitado tener también la relación tóxica conmigo misma.” Desde poder elegir sobre tu vida, sobre tus relaciones, sobre tu vida laboral, tus amistades, las redes sociales, los estereotipos de belleza, tu cuerpo, hasta de tu nutrición, el emprendimiento, tu sexualidad y la maternidad.

Foto: Sam Taka Taka

Stylist: Aquiles Rodriguez

Make up: Luz Gonzalez

Locación: Sofitel

PR: Jerry ML



“Siento que no solo nos lanzan a la vida, sino que también tenemos que aprender a ser mujeres, no solamente ser humana, sino también de cómo el machismo nos ha tratado y cómo crecer con una sexualidad que ha sido tabú, llena de miedos, llena de vergüenza y pudor. Entonces, trato de transformar todo esto en un libro. Por ejemplo, dentro pueden encontrar un capítulo que me encanta, se llama Contágiate de Mujeres Power. Algo que aprendí durante todo este crecimiento personal es que antes yo no sabía admirar a las mujeres. Porque nos educaron y nos criaron creyendo que teníamos que competir entre nosotras. Construí este capítulo donde colaboran distintas mujeres de todo el mundo con una carta, de México participaron tres grandes amigas, Maca Achaga, Pao Zurita y Vico Volkova, que también tienen unas historias increíbles para contar.”

Así que ya sea que encuentres cerca de ti a mujeres que admires o conozcas a mujeres que te inspiren a ser mejor cada día, al final se trata de descubrir que estás rodeada de seres increíbles y poderosos y ese es el verdadero Mujer Power. ¡CORRE A LEERLO!

Foto: Sam Taka Taka

Stylist: Aquiles Rodriguez

Make up: Luz Gonzalez

Locación: Sofitel

PR: Jerry ML



CONECTA CON BELÉN SOTO:

IG: @belen_soto

IG: @mujerpower

Mujer Power ya está en todas las librerías de México y Amazon.