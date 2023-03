Michelle Rodríguez responde a los ataques gordofóbicos tras ser la portada de una revista

“Mi cuerpo es éste y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y lo atesoro”, fue parte del comunicado de Michelle Rodríguez

La actriz y comediante mexicana, Michelle Rodríguez, conocida por darle vida a Toña en la serie de televisión 40 y 20. acaba de sumar un logro más a su carrera artística. La también cantante fue la portada de una reconocida revista y nos dio una lección de empoderamiento y positividad corporal; la nueva edición del título buscó normalizar los diferentes tipos de cuerpo con el objetivo de fomentar el amor propio y el respeto a la diversidad corporal.

Sin embargo, para muchas personas esto estuvo lejos de ser una forma de inclusión y criticaron a Michelle por “romantizar la obesidad” y “disfrazar” los problemas de salud generados por el sobrepeso. Pero como era de esperarse, Rodríguez no se quedó callada y le puso un alto a todos aquellos que la ofendieron con comentarios negativos.

Michelle responde a los ataques gordofóbicos tras salir en portada de revista

Fue a través de YouTube que la destacada artista decidió mandar un mensaje enfocado en el amor y el respeto hacia los demás. Michelle se enfocó en que las personas no deben ser ofendidas y criticadas solo por no cumplir con los estándares de belleza que ha impuesto la sociedad durante los últimos años.

“La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país lo tenemos ni mínimamente platicado. En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco”, dijo y señaló que considera que la belleza es subjetiva.

“Así como me veo, hago un montón de cosas. El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí, es porque ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza, creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es éste y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y lo atesoro”, continuó.

Finalmente, la actriz señaló que todas las personas somos válidas por el simple hecho de existir.

