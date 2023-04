Lizzo lanza una nueva colección de fajas diseñada para la comunidad trans

Este 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Trans, cuyo propósito es reconocer la lucha de la comunidad por una vida libre de prejuicios, sobre todo en un contexto donde, incluso dentro de la misma comunidad LGBTQ+, es este grupo el más afectado por la discriminación y prejuicios por parte de la sociedad.

Por lo mismo, Lizzo decidió lanzar una nueva colección de fajas de su marca YITTY llamada Your Skin, dedicada la a comunidad transgénero.

Lizzo lanza una nueva colección de fajas diseñada para la silueta de la comunidad trans

Debido a que Lizzo es una fiel partidaria del body positive, la nueva colección de la cantante presenta una blusa con faja y una tanga que se han estado preparando durante dos años, según un anuncio publicado en la página de Instagram de la marca. Estas auténticas prendas, que a menudo usan personas trans o de género diverso, están diseñadas para permitir un contorno visiblemente plano en el pecho o las áreas de la entrepierna.

“Solo puedo hablar de mis propias experiencias, pero a menudo me siento perdido en mi cuerpo”, escribió el modelo no binario Shaheem Anderson, que aparece en la campaña “Your Skin”, en Instagram. “SIEMPRE he mirado la ropa para expresar quién soy interiormente... pero todavía hay algunos desafíos con siluetas específicas.

Se trata de una campaña que puede marcar la diferencia en la vida de las personas que forman parte de la comunidad trans, pues las prendas de Your Skin tienen como objetivo que cualquiera que las use se sienta cómodo en su propia piel.

“Yitty cree en el amor propio radical para las personas de todas las identidades de género, incluidas las comunidades trans, no binarias, de género fluido y de género no conforme que han sido crónicamente desatendidas”, reveló la marca en un comunicado de prensa. “La misión de Yitty es continuar sirviendo a todos los cuerpos, por lo que estos estilos básicos siempre estarán disponibles en Yitty”.

El comunicado de Lizzo

A través de sus redes sociales, Lizzo habló de lo importante que es esta nueva colección para ella y lo que la motivó a lanzarla:

“He visto innumerables videos de personas que elaboran sus propias prendas para envolver o acomodar sus cuerpos para que su cuerpo realmente se sienta como el suyo. Escuché a personas hablar sobre su presencia de querer ser fluidos en la forma en que quieren presentar sus cuerpos dependiendo de su estado de ánimo o estilo de ropa. Y quería ayudar”.