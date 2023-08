Te contamos el importante motivo por el que no debes consumir ni compartir contenido violento en Internet, tiene graves consecuencias en tu salud

Con la llegada del Internet a nuestras vidas aprendimos que todos y todas podemos generar contenido y siempre tenemos algo importante (o no tanto) que decir, sin embargo, legislar el contenido en Internet es prácticamente imposible porque es una aldea global que desde sus inicios tiene por objetivo la libertad y el acceso a la información.

Sin embargo, toda libertad tiene responsabilidades que los usuarios debemos asumir y una de ellas es el consumo masivo de contenido violento que trae consigo graves consecuencias a tu salud psicoemocional.

El importante motivo por el que no debes consumir ni compartir contenido violento en Internet

De acuerdo con la UNICEF, la exposición a contenidos violentos a través de Internet puede generar graves consecuencias psicoemocionales como estrés, ansiedad y depresión, particularmente si eres una persona sensible o menor de edad, cabe resaltar que ninguna persona está exenta de experimentar estos sentimientos de desagrado y tristeza profunda por la exposición a estos materiales.

Además, al replicar, compartir y difundir este tipo de contenido entorpecemos el acceso a la justicia en caso de que haya víctimas de algún delito videograbado y posteriormente difundido en Internet.

La sobreexposición a contenido violento puede derivar en episodios de estrés postraumático, pesadillas y ataques de pánico que paralicen por completo nuestras actividades cotidianas, otro escenario posible es que al normalizar el consumo de este tipo de contenidos, socialmente ampliamos nuestro grado de tolerancia a la violencia y perdemos la capacidad de asombro.

La difusión y consumo de eventos violentos genera consecuencias emocionales llamados traumas vicarios.

Tienes que pensar en el costo que esto tiene para tu humanidad Dra. Monnica Williams, psicóloga clínica y experta en trauma racial, aplicación de la ley y trauma comunitario

Acciones concretas contra el contenido violento en Internet

Cuando te sugerimos que no consumas ese tipo de contenido no lo hacemos con la intención de voltear la mirada y actuar como si no existiera, es fundamental que como usuarios responsables contribuyamos a un entorno digital sano por lo que te sugerimos tomar las siguientes medidas en caso de toparte con contenido violento en la red.

Tenemos decisión sobre lo que consumimos. Estos videos nunca nos ayudan a entender por qué suceden estas cosas Dra. Riana Elyse Anderson, profesora asistente en el Departamento de Comportamiento de Salud y Educación para la Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Michigan sobre casos de brutalidad policíaca en Estados Unidos

Evita interactuar : al interactuar con este contenido contribuyes a que se magnifique su distribución ya que el algoritmo interpreta que es material que podría interesarle a otros usuarios que comparten gustos o intereses contigo.

: al interactuar con este contenido contribuyes a que se magnifique su distribución ya que el algoritmo interpreta que es material que podría interesarle a otros usuarios que comparten gustos o intereses contigo. Reportalo inmediatamente : todas las redes sociales tienen la opción de reportar el contenido violento o explícito, haz uso de esa herramienta.

: todas las redes sociales tienen la opción de reportar el contenido violento o explícito, haz uso de esa herramienta. Sé empática con las víctimas: es importante que nuestras acciones estén guiadas por nuestro lado más humano, no compartir contenido que nos gustaría que compartieran sobre nosotras o nuestros seres queridos.