[VIDEO] Un bailarín de Rihanna casi cae desde las alturas en el Super Bowl y nadie lo notó

Casi nadie vio el momento en el que uno de los bailarines de Rihanna estuvo cerca de caer en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl

“B---- Better Have My Money”, “Where Have You Been”, “Only Girl (In the World)”, “We Found Love”, “Rude Boy” y “Work” fueron algunos de las canciones que eligió Rihanna para su show de medio tiempo en el Super Bowl 2023. La artista asombró no solo por su talento, sino también por dar un increíble espectáculo a pesar de estar embarazada de su segundo hijo.

Foto: Getty Images

Apple Music debutó como patrocinador de El State Farm Stadium de Arizona y sorprendió con un espectáculo tecnológico que dejó a la audiencia con la boca abierta. Rihanna se presentó junto con sus bailarines sobre siete plataformas con LED que estaban suspendidas entre 15 y 60 pies sobre el campo, lo que puso nerviosos a todos los asistentes que estaban en el estadio. Y es que poca gente se dio cuenta de que uno de los bailarines de Rihanna casi cae desde las alturas durante el espectáculo.

[VIDEO] Un bailarín casi cae desde las alturas en el Super Bowl y nadie lo notó

Recientemente se viralizó un video en las redes sociales en el cual se aprecia a uno de los bailarines de Rihanna tropezarse sobre la plataforma que se encontraba suspendida en el aire. Afortunadamente, el espacio era lo suficientemente grande como para evitar que el bailarín cayera desde varios metros de altura.

De acuerdo a Fox, la actuación de Rihanna obtuvo un promedio de 188,7 millones de espectadores, aunque eso no impidió que Donald Trump se expresara negativamente del espectáculo.

Falla épica, Rihanna dio, sin lugar a dudas, el peor espectáculo de medio tiempo de la historia del Super Bowl. Esto después de insultar a mucho más de la mitad de nuestra nación, que ya está en grave declive, con su lenguaje obsceno e insultante”, escribió Trump en sus redes sociales.