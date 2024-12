Víctor Varona está listo para conquistar al mundo

El actor cubano-mexicano nació en una familia muy conectada con el mundo artístico, pero no fue hasta que llegó a la adolescencia que se dio cuenta de que la actuación era su mayor pasión. Lo que lo motivó a hacer lo que fuera necesario para materializar su sueño. Ahora, con 27 años, una trayectoria extraordinaria y formando parte de una de las trilogías más exitosas de Prime Video, nos cuenta del camino recorrido y lo que viene para él este año que está por comenzar.

¿A qué edad te empezó a llamar la atención la actuación, cómo fue para ti la preparación?

“Yo vengo de una familia de artistas, mi mamá es mexicana y mi papá es cubano. Por parte de toda la familia de mi papá todos son cantantes, músicos o bailarines, hay mucho arte, entonces yo desde pequeño estuve como que muy involucrado. Nos mudamos de Ciudad de México a los Cabos porque a mi papá le surgió un trabajo allá y en esos cinco años digamos que no me cayeron muy bien Los Cabos. Al principio tenía muchos problemas en las escuelas, era un poquito un niño problema.

Entonces mi mamá tomó la decisión de regresar a la Ciudad de México conmigo. Cuando tenía más o menos tenía 13-14 años y veía un programa de televisión que me encantaba y siempre lo cuento. Era un programa que me encantaba ver lo que hacían y cuando me enteré de que había sido su primer proyecto dije wow, qué locura y desde ahí me empezó a surgir la espinita de hacer eso.

Lo que todo el mundo empieza haciendo es mucha publicidad y comerciales. Hice eso hasta que me aburrí y supe que no era lo que quería, era algo más. Quería protagonizar a alguien, ser parte de algún proyecto grande, vi la convocatoria de la CEA de Televisa y que era de las mejores escuelas de México para estudiar actuación, el único requisito era terminar la preparatoria. Entonces fue lo que hizo que yo me pusiera las pilas porque venía de ser un niño un poquito rebelde a salir con promedio de nueve en matemáticas. Estuve nada más un año en el CEA a pesar de ser tres años. Pedro Daniel, el productor, me sacó para protagonizar una de sus novelas y ya de ahí me seguí. No sé qué sería de mi carrera sin él.”

Pero no todo fue tan maravilloso con su inicio en la actuación, ya que con cada audición, Victor se topaba con comentarios en los que resaltan su perfil, pero que no era muy común. Por lo que podría tener problemas para conseguir trabajos. Esto no lo detuvo de aprender y desafiar los estereotipos que hay en la televisión.

Llega esta película de Prime Video, tu boom empieza a ser a nivel global, ¿cómo ha sido para ti saber que han sido proyectos muy bien recibidos y que la gente te ha agarrado mucho cariño?

“Sinceramente este proyecto me cae muy bien y me cae con una madurez especial, yo ya ya sé lo que es estar en un proyecto muy exitoso. Mi primer proyecto fue mundial y grabamos en todas partes, o sea, en Japón e Israel tenemos fans, abrimos los Kids’ Choice Awards en el Auditorio Nacional. Nos presentamos en los Premios Juventud de Miami cantando. Sé lo que es tener ese foco porque además lo tuve a una edad muy temprana y me hizo madurar un montón. Uno piensa que va a tener la vida resuelta y no. Yo no tenía manager y no sabía qué seguía porque desde que entré a la novela me fueron guiando como un bebé. Cuando acabó comencé en el ruedo otra vez, entonces hice castings y comencé a hacer proyectos.

Tuve la suerte de que fueran con buenas plataformas y fueron proyectos muy importantes en mi carrera. Tal vez no fueron el boom que son Culpa Mía y La Trilogía, pero me ayudaron mucho a madurar y saber que estar en un proyecto y una plataforma importante no es normal. Todos aspiran a eso, pero es muy difícil que pase entonces el que me haya caído este proyecto me sorprendió porque yo no sabía qué tan grande iba a ser. Cuando hago un casting no voy con la expectativa de que va a ser el proyecto que me va a cambiar la vida, simplemente si funciona funciona y si no, no.”

A pesar de verlo de una manera más madura sigues estando muy joven, ¿cómo ha sido para ti saber que no fue de la noche a la mañana el resultado de tu esfuerzo?

“El día a día, si trabajo en sets, me la paso increíble, pero también hay un Víctor que sale de la parte de actuación y es Víctor nada más. Por ejemplo, había venido de un tour en Brasil y luego en México hubo muchos fans y parte de mi familia no habían visto esa faceta en la que casi ni los pude saludar por estar con las cámaras y la gente con todo. Creo que hay un punto en el cual no es tan así, hay gente que se lo puede agarrar así porque tienes muchas más libertades. Afortunadamente ser más conocido, te abre muchísimas puertas o las hace abrir un poquito más sencillos que a una persona que no se dedica a esto. Yo lo aproveché en mi primer proyecto pero no vi en mi familia en mucho tiempo porque me desconecté un poco, o sea, te cambia la vida y al final te das cuenta que lo más importante personalmente es que mi familia y yo tengamos salud y estemos unidos para compartir los momentos más simples de la vida.Me he dado cuenta también, que los cambios son muy drásticos y perder el piso hace que mucha gente se vuelva loca y se transforman porque son cambios muy radicales. Aprender a equilibrarlo, es muy importante y más a mi edad.”

Cuéntame, ¿cómo fue grabar esta secuela y el crecimiento de tu personaje?

Prime Video

“Estábamos grabando dos películas y mi personaje tiene un cambio muy drástico, entonces en la segunda película yo todo el tiempo estoy bajoneado. Pensando en que no tengo dinero y en la segunda soy totalmente millonario. Entonces un día tienes que estar en un mood, pero al día siguiente tienes que estar en uno completamente diferente. Al estar haciendo estos cambios constantemente todos los días se vuelve complicado, pero se logró, lo disfrutamos bastante.

No fue un camino fácil y obviamente todas las producciones tienen problemas de todo, como el tiempo y estar controlando dos películas pero a la vez estar al pendiente de que todo salga bien. Creo que todos nos estábamos volviendo locos, pero salió bien y les va a encantar. Mi personaje está mucho más involucrado, tiene problemas que le dan un giro y yo creo que le dan otro toque a la película. Porque ya se sabe que es fogosa, de amor, carreras, mucho dinero y buenos coches. Pero mi historia es todo lo contrario, tengo problemas económicos, a mi hermano en la cárcel, quiero sacar adelante a mi mamá y mi novia millonaria todo el tiempo me restriega el dinero en la cara entonces es es un personaje muy diferente a los demás.”

Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti dar vida a Lion y si has encontrado algo de él en ti o viceversa?

“Yo me comparo con Lion en lo leal que es a sus amigos y familia, es lo más importante para él. Yo soy una persona igual, mi círculo es muy cerrado, no soy tampoco el más fiestero. Tengo muchos conocidos con los que puedo salir de fiesta y eso, pero en mi círculo de amigos somos cuatro. Yo por ellos doy la vida, entonces creo que refleja mucho esa parte mía y que yo puedo aportar un poquito de verdad.” Víctor Varona

Ahora que se acerca el estreno de “Culpa Tuya” y la espera del anuncio de “Culpa Nuestra”, ¿qué más se viene para ti?

“Bueno, primero estoy casteando porque un actor nunca deja de castear. Tengo unas propuestas para el próximo año de las que no se pueden hablar y ahorita actualmente estoy grabando una novela, que no puedo decir el nombre porque mi personaje entra después. Ya se revelaron algunos nombres que aparecen al principio y el mío sale después, pero estoy grabando una novela en Telemundo. Terminamos de grabar más o menos en febrero o marzo, no sé exactamente cuándo se estrena, pero en eso estoy. Ya tenía ganas de hacer un proyecto aquí en México porque estuve mucho tiempo fuera, unos tres años yendo y viniendo, pero todo el tiempo en el extranjero. Solo venía prácticamente a estar con mi familia un rato, pero sí, ahorita quería agarrar un proyecto aquí.”