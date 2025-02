Viaja en el tiempo de la mano de Sandra Echeverría y Michel Brown en Contigo en el Futuro

Sabemos que en febrero es de ley que veamos romcoms para sumergirnos por completo en el mes más romántico. Pero si este año estás harta de ver siempre lo mismo, Sandra Echeverría y Michel Brown tienen la película perfecta para ti: Contigo en el Futuro. El estreno más reciente de Prime Video, que te hará volver a creer en el amor sin caer en los típicos clichés de siempre. Es por eso que en entrevista con sus protagonistas te contamos todo lo que necesitas saber de esta película que simplemente se convertirá en una de tus favoritas para el mes del amor.

Últimamente los romcoms regresaron a su peak, hemos tenido oportunidad de ver viajes al pasado y al futuro, pero ¿qué fue lo que les hizo decidirse por este proyecto?

Prime Video

Sandra Echeverría: “Siento que es una comedia romántica con mucha profundidad, una gran parte emocional, lo cual creo que le hace falta a las comedias románticas hoy en día. De repente son muy superficiales las historias y no se meten mucho. Esta es una historia que tiene muchísimo drama porque es muy fuerte la pérdida importante entre los dos con una crisis de matrimonio que lleva muchos años. Este viaje al pasado les hace volver a valorar la relación que tenían, el amor que en algún momento sintieron y volver a luchar por eso.

Es una historia que realmente te conecta porque, finalmente, todos hemos estado en momentos buenos y en momentos malos de nuestra relación. El hecho de que tengan esta pérdida tan fuerte hace que la historia tome un giro súper dramático. Siento que como dice Mich, ‘es una película multigénero’ porque tiene la parte de ciencia ficción donde tiene que ver con regresar al pasado y de otro mundo.”

La esencia de los 90’s, la mezcla de la comedia oscura con el drama, hacen una combinación distinta para esta comedia romántica. Llevando una historia refrescante a lo que estamos acostumbrados en este género de películas.

En este caso, ¿cómo fue para ustedes trabajar esta idea? Al ver que sus personajes se ensañan en destruir su relación lograr lo que “realmente quieren”.

Michel Brown: “Yo creo que hay algo interesante porque, acá el personaje de Cupido que hace de El Diablito [Mauricio Barrientos] les da la posibilidad de viajar en el tiempo para que ellos entiendan qué es lo que quieren hacer. Y cuando viajan en el tiempo, logran recordar por qué se enamoraron.

Prime Video

Como aquel momento en el que la vio por primera vez en un escenario y había algo de ella que le llamó la atención y que ese mismo algo él se dedicó a apagarlo durante toda la vida. Entonces, lo que nos hace es replantearnos qué es lo que hacemos a medida que va pasando el tiempo, qué de esas cosas que nos enamoraron, ahora las queremos hacer cada vez más chiquitas. Me parece que ese es el tema interesante de la peli.

Me pareció increíble lo que logra el director, saber en qué momento de la comedia tiene que sacar el drama y en qué momento el drama está en lo más álgido donde tiene que regresar a la comedia. Entonces, la película no te deja un segundo, cuando crees que te estás sumergiendo en el momento más dramático, aparece un ligero tono de comedia que aliviana de nuevo y te mete en una ola que no para constantemente.”

¿Cómo fue para ustedes trabajar con su versión de jóvenes? ¿Llegaron a un acuerdo con los chicos para mantener ciertos modismos o características?

Prime Video

Sandra: “Siento que más bien ellos nos analizaron a nosotros por ser ya los maduros contemporáneos. Pero, me encantaba porque llegaban a ver qué hacíamos o nos preguntaban sobre tips o si teníamos algo que nos pudieran robar para inspirarse. Hay una parte donde Fernando y Mich hacen como un tic al mismo tiempo y es un momento súper súper bonito. Los dos [Fernando Cattori y Mariané Cartas] nos estuvieron estudiando mucho, viendo mucho para poder agarrar cosillas de cada uno. Nosotros no tanto, fue un trabajo más de ellos que nuestro. Fue muy divertido, tanto Catorri como Mariané son dos grandes actores.”

Michel: “Nos disfrutamos muchísimo el trabajo entre los cuatro y creo que sí hay mucha similitud entre los personajes jóvenes y los nuestros.”

Retomando esta parte de sus personajes en su versión “madura”, ¿qué dirían que se quedan de cada una de sus interpretaciones, del viaje emocional que lleva cada uno como el que llevaron en conjunto?

Prime Video

Sandra: “Creo que todos en las parejas de repente uno se molesta con el paso del tiempo de aquellas cosas que en un inicio lo enamoraron. Siento que por eso es importante volver al pasado y decir, ‘A ver, ¿qué fue lo que me enamoró? ¿Qué fue lo que me gustó?’

Hay que luchar por el amor,escucharse, detenerse, y preguntarse '¿qué estoy haciendo mal?’ cada uno para ser una mejor versión de mí y poderle apoyar más al otro. Todos estamos pasando por diferentes momentos de evolución, procesos o circunstancias y hay que aprender a escuchar al otro, apoyarlo, entenderlo y ser equipo.

Contigo en el Futuro ya está disponible en exclusiva por Prime Video.