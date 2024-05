Una mujer de 40 años se enamoró de Gaten Matarazzo de ‘Stranger Things’

No es la primera vez en la que una persona adulta sexualiza a protagonistas de Stranger Things.

Stranger Things estrenará su quinta y última temporada en algún momento de 2025. La exitosa serie de Netflix ha encumbrado a lo más alto de la fama mundial a sus jóvenes protagonistas. Algo que no siempre es fácil de soportar. El último ejemplo lo ha dado Gaten Matarazzo, que interpreta a Dustin.

En una entrevista concedida al podcast Inside of You, el actor, que ahora tiene 21 años, desveló una incómoda anécdota que vivió recientemente con una fan que le doblaba la edad y que estaba acompañada de su hija. “No fue demasiado divertido aunque las reacciones sí lo han sido. Una mujer de unos 40 años me dijo literalmente: ‘Has sido mi amor platónico desde que tenías 13 años’”, cuenta Matarazzo.

“Me quedé como: ‘Eso es perturbador’. Estoy seguro de que solo quiso decir: ‘Oh, este niño es lindo’”, trata de matizar el intérprete. Pero, pese a que intentó tomárselo como una broma que había salido mal, la mujer insistió. “Ella dijo: ‘Soy consciente de la diferencia de edad’”, continúa la anécdota el protagonista de Stranger Things.

Gaten Matarrazo de Stranger Things enamoró a esta mujer de 40 años

En ese momento, Matarazzo se quedó más extrañado. “Luego dije: ‘Vale...’. Su hija estaba con ella y le dijo: ‘Mamá, ¿qué cojones?’ Lo juro por Dios”, concluye el actor su incómoda y desafortunada historia. Y no es la primera vez en la que una persona adulta ha tratado así a los protagonistas de Stranger Things.

En más de una ocasión, Millie Bobby Brown, la actriz que da vida a Eleven, ha denunciado cómo ha sufrido una gran sexualización por parte de muchos fans adultos desde que solo era una niña, cuando la serie estrenó su primera temporada en Netflix allá por junio de 2016. “Es una buena representación de lo que está pasando en el mundo y cómo se sexualiza a las mujeres jóvenes”, criticaba en 2022, cuando cumplió 18 años.

Foto: Netflix

Además de Matarazzo y Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Noah Schnapp, Joe Keery, Maya Hawke, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Jamie Campbell Bower y Linda Hamilton, fichaje estrella para los últimos capítulos, protagonizarán la temporada 5 de Stranger Things.

Además, los hermanos Duffer, creadores de la serie ya trabajan en ampliar el universo de Stranger Things con spin-off, cómics, videojuegos y demás historias relacionadas con los jóvenes de Hawkins, Vecna, el proyecto MKUltra y los experimentos del doctor Martin Brenner. El primero de ellos es The First Shadow, obra de teatro precuela de Stranger Things que se estrenó en Londres en noviembre del pasado año.

Por Europa Press