Un diseñador por fin tuvo contacto con Clara Chía y reveló cómo es la española en realidad

Una reconocida figura pública de España tuvo la oportunidad de platicar con Clara Chía, ¡esto fue lo que contó sobre ella!

Clara Chía es uno de los personajes de los que más hemos hablado desde que el pasado verano trascendió que mantenía una relación con Gerard Piqué y se apuntó a que sería la gran ‘culpable’ de la separación del exfutbolista y Shakira.

Protagonista incluso de la famosísima ‘Session #53' de la colombiana y Bizarrap -"Tiene nombre de persona buena. Claramente, no es como suena..."- la joven catalana se ha mantenido en un discreto segundo plano desde el primer momento y, a pesar de la expectación que se ha creado en torno a su figura, continúa siendo una gran desconocida. Y es que la española se ha negado a dar entrevistas y declaraciones a diferentes medios de comunicación a pesar de que estos le han ofrecido grandes cantidades de dinero.

Un diseñador por fin tuvo contacto con Clara Chía y reveló cómo es en realidad

Ahora es Juan Avellaneda, que coincidió hace unos días con Clara durante la presentación de las nuevas camisetas de la Kings League, el que ha revelado cómo es la chica que ha enamorado a Piqué en las distancias cortas:

“Hablé muy poco con ella porque fui a presentar las equipaciones, pero me lo pase muy bien. Clara es encantadora, buen feeling, estuvimos hablando de moda, creo que éramos los únicos que hablábamos de moda”, explicó y añadió: “Me lo pasé muy bien, fue una pasada, una experiencia que aluciné. Mira que a mí el fútbol me da un poco lo mismo, pero me lo pasé muy bien, todo el mundo es encantador”, dijo a Europa Press.