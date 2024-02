Febrero llega cargado de expectativas relacionadas con nuevas oportunidades, viejos amores y muchas sorpresas.

¿Será San Valentín uno de los mejores días del año para ti? Los astros tienen muchos planes para ti dependiendo de tu signo zodical. Continúa leyendo y descubre que dice tu horóscopo de febrero.

Tú horóscopo de febrero 2024: ¿qué te depara el mes del amor y la amistad?

Leo

(23 julio-22 agosto)

Enfócate en tu camino es- piritual y de autodescubrimiento, esto traerá muchos cambios deseados y más claridad en temas que todavía no has descifrado. Aprende nuevas herramientas de ma- nejo emocional, así como técnicas de respiración; date momentos contigo misma.



Virgo

(23 agosto-22 septiembre)

Vienen importantes aprendizajes en el amor. Necesitarás una nueva actitud para ver tus relaciones desde otros ángulos, lo que te permitirá mejorar mucho las cosas. Sanación y reinvención serán también temas que te tocarán esta temporada. Abre el corazón, Virgo.



Libra

(23 septiembre-22 octubre)

La energía de nuevos comien- zos te ayuda a decirle adiós a una parte de ti que ya no te funciona, caducó o simplemente ya te quedó chica. Pregúntate qué no te deja crecer y avanzar hacia donde quieres llegar, ¿qué te ata? Enfócate en las nuevas oportunidades y pon nuevas metas.



Escorpio

(23 octubre-21 noviembre)

Tu signo estará activo para conectar aún más con tu intuición: utiliza este poder junto con tu capacidad analítica y de ir a lo profundo para manifestar las cosas increíbles que los astros traen para ti. También te llegarán ideas y proyectos nuevos, así que mantente abierta.

Sagitario

(22 noviembre-21 diciembre)

Sal y diviértete, Sagi. Haz cosas que te apasionen y traigan felicidad, llegó la hora de reencontrarte con lo que te hace reír, conectar con hobbies y encontrar otras pasiones. Sentirás el fuerte impulso para crear e iniciar proyectos en lo laboral y tu área amorosa.



Capricornio

(22 diciembre-19 enero)

Pon el foco en tu crecimiento laboral y personal: este mes son los temas para ti. Busca cursos, libros, aprendizajes de cualquier tipo... te harán ampliar tu visión y poder de expansión. ¡Ten a la mano tu pasaporte, que tu zona de viajes al extranjero también estará muy activa!



Acuario

(20 enero-18 febrero)

¡Feliz vuelta al sol, Acuario! Todos los ojos estarán sobre ti, no seas tímida y presume todos tus talentos, sal de tu zona segura y de confort. ¡Atrévete a ser tú, crear más, hacer lo que te haga feliz y lanzarte por lo que quieres! Los astros están abriendo las puertas para ti.



Piscis

(19 febrero-20 marzo)

Puedes estar muy sensible y emocional, pero esto también te trae más intuición; solo acuérdate de sacar todas estas emociones para no ahogarte. ¡Escoge con quién compartes y pasas tiempo! Asegúrate de que sean personas que sumen. En esta vulnerabilidad necesitas aliados.

Tauro

(20 abril-20 mayo)

Buenas vibes para hacer cambios en tu hogar, limpiar, sacar cosas que ya no usas ni necesitas, organizar y redecorar; esto hará que la energía se reacomode no solo en tu casa, sino en toda tu vida. Es tiempo de tomar responsabilidad en aquello que no has querido ver: ajá, tú ya sabes.



Aries

(21 marzo-19 abril)

Un mes ideal para buscar alianzas o asociaciones. Aprovecha que vendrán bue- nas oportunidades de crear algo con alguien más, ¡y crecer! Aunque a veces prefieres hacer las cosas sola, trabajar en equipo te traerá grandes recompensas. Dile adiós un rato al individualismo.



Géminis

(21 mayo-21 junio)

Los astros te piden bajarle un poco a tantos proyectos e ideas y conectar más con tu familia, amigos o pareja: balancear estos aspectos de tu vida será muy importante. ¡Planea una vacación o tiempo de calidad con ellos! Notarás muchos beneficios en tu salud y relaciones.



Cáncer

(22 junio-22 julio)

Las relaciones amorosas mejorarán para ti, nada más cuida no meterte en chismes y aclara con tu pareja lo que quieres y sientes; comunicar es clave para que todo fun- cione bien. Necesitarás flexibilidad y fluir, adaptarte a los cambios sin resistencia será tu tema a trabajar