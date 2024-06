Travis Kelce revela el momento preciso en el que se enamoró de Taylor Swift

La pareja del momento está por cumplir un año de noviazgo, por lo que Travis Kelce al fin reveló el momento preciso en el que se enamoró de Taylor Swift.

La popularidad de Taylor Swift ha alcanzado niveles estratosféricos nunca antes imaginados, prueba de ello es el exitoso tour con el que ha pisado más de 20 países con llenos totales y cientos de celebridades declarándose swifties, el más popular de ellos es sin duda su novio, Travis Kelce.

En entrevista con Will Compton y Taylor Lewan a través del podcast ‘Bussin’ With The Boys’, el ala cerrada de los Chiefs de Kansas admitió cuál es la cualidad que lo llevó a interesarse en Taylor Swift y el momento preciso en el cayó rendido a sus pies.

Ella es muy consciente de sí misma. Ella entiende situaciones como esa y creo que es por eso que realmente comencé a enamorarme de ella, por lo genuina que es cuando está con amigos y familiares. Travis Kelce

Y es que el multicampeón de la NFL aseguró que es sumamente difícil conservar la privacidad a lado de una estrella mundial como Taylor, sin embargo, ella se mantiene firme en sus convicciones a pesar de su fama internacional y los millones de dólares que deja a su paso donde quiera que se para.

Quieres mantener las cosas en privado, pero al mismo tiempo, no estoy aquí para ocultar nada. Esa es mi chica. Esa es mi señora. Estoy orgulloso de eso. Travis Kelce

Además, Travis Kelce reveló durante la entrevista que cuando Taylor Swift decidió acompañarlo a uno de los juegos de los Chiefs de Kansas durante la temporada pasada, le ofreció a la celebritie un lugar premium lejos de la prensa y los paparazzis, sin embargo, ella se negó a la exclusividad del estadio y prefirió disfrutar la experiencia completa desde el palco donde se le vio por primera vez en septiembre junto a Donna Kelce, la madre del atleta.

Donna Kelce y Taylor Swift Getty images

La seguridad y la sencillez con la que Taylor Swift ha aceptado el estilo de vida de Travis Kelce ha enamorado profundamente al deportista y es que, asegura, ella realmente quiere formar parte de su entorno lo cual ha traído amplios beneficios a ambos en el ámbito profesional.