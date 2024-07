Un asesino anda suelto e el trailer de Trap, el nuevo proyecto de M.Night Shyalaman

Imagina que vas al concierto de (inserta el nombre de tu artista favorito) y te enteras de que el asesino serial más buscado del momento se encuentra en el mismo lugar que tú, ¿cómo reaccionarías? Esta es la trama de Trap, una película protagonizada por Josh Harnett como Cooper (el asesino) y Saleka Shyamalan (Lady Raven), quien interpreta a la famosa estrella de pop que se presenta en la arena que pronto se convierte en un espacio de completo caos.

Lo más increíble es que M. Night Shyamalan trabajó en este filme de la mano de su hija, Saleka, para crear un proyecto que mezclara el cine con la música. ¿Qué tan desafiante fue para ambos hacer equipo para crear una producción de este nivel? No te pierdas todo lo que me contó el director al respect sobre esta película que llegará a los cines el 2 de agosto...

Trap: de qué trata la nueva película de M. Night Shyamalan y cuándo se estrena

¿Cómo te inspiraste para crear Trap?

Trap surge de una conversación con Saleka, mi hija, de un proyecto en el que pudiéramos mezclar la música con el cine. Pensamos si había alguna historia emocionante o algún modo en el que los personajes pudieran experimentar y disfrutar la música a través de una película. También pensamos en la idea de que la trama estuviera entrelazada con la experiencia musical del concierto. Ese fue el inicio de nuestra plática al respecto.

¿Cómo se desarrolla la trama de Trap y cómo se transforman los personajes a medida que avanza la historia?

No puedo decir mucho al respecto para no caer en spoilers, pero cuando escribo usualmente resuelvo algo relacionado con los problemas de los personajes. Es sobre padres e hijos, pero siempre me he sentido fascinado con estos individuos extraños de nuestra sociedad, que son monstruos, y trato de descubrir qué es lo que los hace ser de tal forma. ¿Ellos realmente sienten algo? Eso me parece muy interesante y uso la base de una familia para hablar sobre cosas extraordinarias y tener ese toque de una familia “normal”, en este caso la idea es indagar en lo que es un asesino serial.

¿Qué diferencia a Trap de otras películas de asesinos en serie?

El tono de Trap es único. Hay dos cosas, el lugar en el que se lleva a cabo la trama, que es el concierto de una estrella de pop en donde hay fans de Taylor Swift, Dua Lipa y Billie Eilish gritando a la cantante, pero también hay algo muy oscuro sucediendo al mismo tiempo, así que ese balance entre adolescentes emocionados por su artista favorito y el asesino siendo realmente perturbador me parece muy auténtico, parece que nunca antes lo hemos visto en el cine. Me parece que es una trama divertida y novedosa.

¿Cómo fue el proceso para crear el personaje de Cooper?

Pude imaginarlo enseguida. Escribir su personaje fue divertido y muy simple, este guion ha sido el más rápido que he escrito. No fue tedioso hacerlo, fue entretenido y creo que la gente podrá darse cuenta de ello.

Sabemos que los giros argumentales son característicos de tus películas. ¿Trap sigue esta misma línea?

Realmente no lo veo así. Lo veo más como que hago thrillers que son misteriosos, así que en Trap también van a descubrir algo. En los formatos de suspenso es normal hacerse preguntas como ¿quién lo hizo? Naturalmente hay una revelación. En un inicio, cuando yo escribo realmente no sé qué es lo que va a pasar, así que es muy emocionante.

¿Qué escena disfrutaste más filmar?

Fue una película muy difícil, pero filmar en la arena fue lo más complicado porque íbamos en orden, ¿sabes? Se escucha la primera canción y la audiencia grita, después Saleka comienza a cantar. Fue una alegría dirigir el concierto en la película, porque estaba haciendo dos trabajos como director, fue muy desafiante pero gratificante.

¿Qué significó para ti trabajar con tu hija, Saleka?

Es interesante. Mi hijas y yo somos muy cercanos y desde que eran pequeñas fueron inculcadas con el respeto hacia el arte y en la cantidad de trabajo que se necesita para realizarlo. Así que es muy natural para nosotros trabajar juntos, realmente no cambiamos mucho nuestra dinámica, pero lo que creo que es inusual es que Saleka tiene 27 años y es una increíble artista, y verla como tal es lo que fue más impactante. Ver lo increíble que es fue inspirador, no solo para mí, sino también para Josh. Mirarla hacer música e interpretarla hizo que todos nos sintiéramos parte de algo mágico. Creerán que la relación que tuve con ella fue de mentor, pero en realidad fue de dos artistas trabajando en el mismo proyecto.

¿Cuáles son los elementos clave para crear un thriller exitoso? ¿Crees que Trap los tiene?

Espero que sí. Creo que ahora los thrillers deben tener una gran energía, alegría, ansiedad, diversión, sorpresa, deben ser una experiencia completa. Deben tener una cualidad cinematográfica en cuanto a movimiento, pero también a nivel visual.

¿Quién o qué ha sido tu mayor inspiración a lo largo de tu carrera?

Me dejo inspirar por pinturas, directores, poetas o incluso mientras observo algo realmente asombroso, como una fotografía. La gente me inspira, así que con frecuencia me asombran y me emocionan muchas cosas. Esto me hace ver el mundo de diferente manera, así que es una sensación de sentirme inspirado una y otra vez.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Apenas terminé Trap, así que estoy reogranizando mi vida. Ya tengo en mente cuál será mi próxima película, así que debo empezar a escribir el guion. Eso sucederá esta semana.