Tom Holland sufre accidente que lo dejó hospitalizado durante las grabaciones de Spider-Man: Brand New Day

El actor británico sufrió una caída que lo dejó con una contusión; las grabaciones de la nueva entrega de Spider-Man serán suspendidas hasta nuevo aviso

Las películas de acción sin duda son de las más entretenidas y taquilleras en el mundo del entretenimiento, pero también llegan a ser muy riesgosas para los actores que dan vida a estas historias, y la prueba está en el accidente que sufrió Tom Holland.

¿Qué le pasó a Tom Holland?

Fue el viernes 19 de septiembre que el medio británico The Sun informó que durante las grabaciones de Spider-Man: Durante el rodaje de Brand New Day en Glasgow, el actor sufrió una caída, lo que le provocó una contusión en la cabeza que lo llevaría a ser hospitalizado.

A días del suceso, Deadline informa que el actor se encuentra fuera de peligro, pero se suspenderá unos días para darle tiempo de recuperación.

¿Alguien más resultó herido?

Holland no fue el único que resultó herido de la caída durante una escena de acción, ya que se reporta que una mujer, quien se cree que es una doble de riesgo, también resultó herida y fue trasladada al hospital. En cuanto al estado de salud de la mujer, no se ha dado a conocer más información al respecto.

¿Ha dicho algo Zendaya al respecto?

En cuanto a la prometida de Tom Holland, la actriz no ha salido a hablar al respecto. Cabe mencionar que Tom o alguien de su familia tampoco han dado una declaración, pero le deseamos una pronta y exitosa recuperación.

Los accidentes aumentan en los sets de grabación

Aunque todo parece haber resultado bien para Tom, no sería la primera celebridad en lo que va del mes en resultar malherido, ya que a principios de septiembre, se informó que Henry Cavill había resultado herido durante el entrenamiento para la película Highlander.

Lo que pone el foco de atención en las medidas de seguridad que se tienen en cuanto al trabajo con escenas de acción o entrenamientos que lleven a los actores al límite. En redes ya se ha empezado a pedir que se refuercen los protocolos de seguridad para evitar que se repitan accidentes de este estilo.