Todas. Debanhi: una historia de redes, la serie que denuncia fallas de las autoridades en casos de violencia de género en México

La violencia de género es una grave problemática que azota al país y cada vez surgen más historias de actos atroces cometidos en contra de la mujer. Entre estos casos resuenan los nombres de tres jóvenes de Nuevo León: Yolanda Martínez, María Fernanda Contreras y Debanhi Escobar.

Casos que con semanas de separación, causaron una fuerte indignación y hambre de justicia por parte de millones de personas. A pesar de ser casos conocidos por la sociedad, hay mucha información que se omite en cuanto al proceso por parte de las autoridades para impartir justicia.

Es por eso que nace #Todas. Debanhi: una historia de redes, una mini serie original de ViX, producida por N+ Docs, Detective y Viento del Norte, en la cual Arisbeth Márquez, directora, y Luis Mendoza, director de investigación, lideran una rigurosa investigación periodística para profundizar en los casos y así expone una inquietante red de complicidades que perpetúa la violencia sistemática contra las mujeres en el país. Es por eso que en entrevista con Arisbeth y Luis, nos hablan del arduo trabajo realizado para lograr este proyecto.

¿De dónde surgió la inquietud de investigar más allá de lo que se estaba conociendo de manera superficial sobre estos casos?

Arisbeth Márquez: “Siempre estuve al pendiente de la cobertura de feminicidios, había tomado cursos de cobertura de feminicidio y violencia de género. Era algo en lo que yo ya traía un interés personal.

Después en Detective, que es la productora, y con N+ Docs y VIX, tenían esta propuesta de investigar, y Detective se caracteriza por hacer documentales basados en un periodismo de investigación. Entonces desde que sabía que Diego Enrique Osorno, Luis, y todo el equipo de Detective estaban involucrados, sabíamos que íbamos a ir más allá de la realidad, y esto lo hablé con Diego al inicio, de que éste no podía ser un documental solamente de recreación de hechos. Enlo que él estaba súper de acuerdo.”

Luis Mendoza: “Cuando Arisbeth me hace la invitación, conformamos un equipo que tenía que ser diverso en especialidades, porque así lo exigía la investigación. Estábamos hablando de investigar tres casos abiertos que eran el de Yolanda Martínez, que era un caso abierto donde no había avances por parte de la fiscalía y además había poca información en redes sociales. Teníamos el caso de María Fernanda Contreras que tenía sentencia para el feminicida, pero había unos cómplices a los cuales no se les había seguido una línea de investigación, y teníamos el caso de Debanhi en el que el principal reto era la sobreinformación, teníamos que discernir qué información era falsa y cuál no, por eso en el equipo había una abogada una socióloga, el resto, periodistas de formación. Y creo eso ayudó a seguir la directriz que nos había dado Aris de hacer zoom out para ver qué más había en torno al caso de Debanhi, de Marifer y de Yolanda, cómo se relaciona con la ciudad, cómo se relaciona éste con el resto de las violencias”.

¿Qué fue lo que los hizo decidirse por estos tres casos?

Arisbeth: “Después del 8M -de 2022- el primer caso de feminicidio que empieza a tomar vuelo en redes es el de Yolanda. Porque su papá empieza a hacer la búsqueda, empieza a hacer muchísimo ruido en redes, se apoya de las morras feministas en Monterrey, y empiezan a hacer un trabajo de búsqueda. Después sucede el de María Fernanda, y después sucede el de Debanhi. Son tres casos que están intrínsecamente ligados por temporalidades, por formas de viralidad y formas de investigación. Entonces fue eso, encontramos esta línea de casos que pasaron después del 8M.”

En esta búsqueda de respuestas en un mar de inconsistencias, el equipo de investigación se apoyó bastante en colectivos feministas y las familias de las víctimas. Lo que les permitió una conexión y visión distinta a la información que iban recabando.

Luis: “Los familiares tienen muy claro dónde fallan las autoridades y entonces ya teniendo nosotros esa claridad, puesera investigar si fallan por incompetencia, fallan porque hay un andamiaje legal que les permite no atender correctamente las cosas. Escucharlos fue clave para atinar a dejar luces en el documental, alguna luz al final del túnel de los tres episodios.”

Arisbeth: “Este acercamiento a las familias fue muy orgánico, ellos estaban muy abiertos a contarnos sus historias. A compartir lo que habían hecho, cómo habían apoyado a la fiscalía, qué investigaron, compartir su experiencia y las colectivas feministas también.”

¿Ustedes mantendrían este deseo de investigar más acerca de ciertos casos?

Arisbeth: “Sí, totalmente. Creo que ahorita en estos momentos, a partir del estreno, pues está el foco en el caso de Yolanda, en el caso de María Fernanda, en el caso de Debanhi. Está el foco en los temas de violencia de género, de investigación y documentales sobre feminicidio, pues son algo que a mí en lo personal me interesan. Ya llevo un rato investigando, tomando cursos de investigación con perspectiva de género, hablando con periodistas. Entonces, es algo que pues es constante en mi vida,tristemente, pero también en la vida de México. Creo que no nos alcanza con hacer un documental y descansar y ver qué pasa porque están sucediendo un montón de otros feminicidios, un montón de violencias. También hay otras periodistas y cineastas trabajando el tema, haciendo documentales, haciendo libros, fotografía. Hay una producción de esto en distintos ámbitos que merece ser escuchada, merece ser vista y que no espera.”

Luis: “La investigación que nos ayudó Aris liderando, al final creo que deja muchas preguntas bien planteadas que cada una en sí misma creo que puede detonar nuevas investigaciones. Creo que sería maravilloso que de este documental salieran un montón de otros proyectos de otra gente que se quedó con una espinita o con una pista de algo que ya están investigando o ya le están dando seguimiento.”

#TODAS. DEBANHI, UNA HISTORIA DE REDES estará disponible a partir del jueves 6 de marzo en ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, con la transmisión de su primer capítulo el martes 4 de marzo, por Las Estrellas, al terminar el noticiero “En Punto”.