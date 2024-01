Tina Fey finalmente revela lo que piensa sobre la nueva versión de ‘Mean Girls’

En esta entrevista enfocada en Mean Girls, Tina Fey también recordó cómo fueron sus años en el instituto

La película Mean Girls se convirtió en el año 2004 en todo un fenómeno cultural y recaudó más de 130 millones de dólares en todo el mundo. Veinte años después, la actriz y guionista Tina Fey nos trae una nueva versión de la cinta dirigida a las nuevas generaciones.

“Hacer este remake ha sido un desafío divertido. Sobre todo, el respetar lo que gusta a los fans de la película original, pero también encontrar nuevas maneras de sorprenderles y que disfruten. Hemos respetado la película que aman”, señala Tina durante una entrevista ofrecida a CulturaOcio, revelando que le ha encantado este nuevo proyecto.

La también productora recuerda con cariño sus años en el instituto. “Me encantó mi época en el instituto. Tuve mis altibajos, pero la experiencia fue muy buena”, afirma.

¿Qué puedes esperar de la nueva versión de Mean Girls?

Las actrices Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Amanda Seyfried protagonizaron la versión original de Mean Girls. Ahora, este remake basado en el musical de Broadway cuenta con nuevas interpretaciones. Angourie Rice da vida a Cady Heron, papel interpretado por Lindsay Lohan en la versión original, mientras que Reneé Rapp se mete en la piel de la popular Regina George.

“Me encanta el papel de Regina, es un personaje icónico. Ella es genial, es una it girl. Es un halago poder interpretarla”, dice Reneé de su famoso personaje. El actor Christopher Briney es Aaron Samuels en la película. “Es increíble ser parte de algo genial. Todo el mundo implicado es muy talentoso. He sido fan de Tina Fey durante mucho tiempo, así como de la película original”, afirma el intérprete.

Avantika describe a su personaje, Karen Shetty, como “una chica muy dulce y bondadosa”. Por su parte, la actriz Bebe Wood no oculta su entusiasmo por haber podido trabajar de nuevo con Tina Fey, quien fue su primera compañera de escena en una película cuando Bebe se estrenaba como actriz profesional.

Una jungla llamada instituto

En Mean Girls, la nueva estudiante Cady Heron (Angourie Rice) es bienvenida a la cima de la cadena social por el elitista grupo de chicas populares llamado “Las Plásticas”, gobernado por la intrigante abeja reina Regina George (Reneé Rapp) y sus secuaces Gretchen (Bebe Wood) y Karen (Avantika). Sin embargo, cuando Cady comete el grave error de enamorarse del ex novio de Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney), se encuentra en el punto de mira de Regina. Con la ayuda de sus amigos marginados Janis (Auli’i Cravalho) y Damian (Jaquel Spivey), Cady se propone acabar con la depredadora del grupo y aprender a ser fiel a sí misma en la jungla más despiadada de todas: el instituto.

El actor Jaquel Spivey no tiene muy buenos recuerdos de su paso por el instituto. “Yo me he topado con muchas chicas y chicos malos porque, al igual que Damian, era un chico homosexual regordete en el instituto. Fui al instituto en Carolina del Norte. La integración no es siempre la primera opción, pero hay que ser positivo con respecto a quién eres como persona”, cuenta el joven.

Mean Girls está dirigida por Arturo Perez Jr. y Samantha Jayne. Los actores Angourie Rice, Auli’i Cravalho, John Hamm, Jenna Fischer, Busy Philipps, Tim Meadows*y Ashley Park completan el reparto de la comedia musical.