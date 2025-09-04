¿Taylor Swift se encargará del show de medio tiempo del Super Bowl?

¿La ganadora del Grammy por fin aceptó formar parte del evento más importante de la NFL?

Si algo llevamos años pidiendo, es que Taylor Swift sea quien se encargue del show de medio tiempo del Super Bowl. Y aunque por mucho tiempo los rumores siempre han estado presentes, desde que inició su relación con el jugador de fútbol americano, Travis Kelce, las teorías de su posible presentación han ganado más popularidad.

Y ahora más que nunca, después de la entrevista que concedió el comisionado de la NFL, Roger Goodell, al Today Show, en la que abordó la posibilidad de que Taylor Swift actúe en el show de medio tiempo de la Super Bowl.

Esto dijo Roger Goodell sobre la posibilidad de que Taylor cante en el Super Bowl

Ante la pregunta de una posible presentación de TayTay en el Super Bowl, Goodell dijo lo siguiente:

“Siempre nos encantaría que Taylor se presentara. Tiene un talento muy especial y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento.”

Más adelante, la presentadora le preguntó si ya se está trabajando en lograrlo, a lo que él dijo que no podía decir nada, pero que es una posibilidad.

Aunque estas declaraciones no hacen mucha ilusión, recordemos que en los últimos años, quien se encarga de determinar al artista del show de medio tiempo es el rapero y empresario Jay-Z, ya que su empresa Roc Nation es la designada para llevar a cabo la planeación de este momento tan importante del Super Bowl desde el 2020.

Y que si somos honestas, no ha hecho un mal trabajo, ya que nos ha dado grandes shows con algunos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento como Shakira, JLo, The Weeknd, Rihanna, Kendrick Lamar, entre otros.

Por lo que sabemos, Jay-Z trae buenas propuestas a la mesa y solo nos queda esperar a que el sueño de ver a Tay Tay rompiéndola en uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial se vuelva realidad en este o en algún otro Super Bowl cercano. ¿Tú qué opinas, crees que suceda?