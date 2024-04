Sydney Sweeney arremete contra la productora que dice que “no es guapa ni sabe actuar”

Carol Baum, una de las productoras más importantes de Hollywood, ha cargado duramente contra la actriz Sydney Sweeney de la que dijo que “ni es guapa ni sabe actuar”.

La actriz de Euphoria y protagonista y productora de Anyone But You, Sydney Sweeney ha dado cumplida respuesta a este ataque. “Menospreciar injustamente a una colega productora dice mucho sobre el carácter de la señora Baum”, afirmó Sweeney.

Baum se ha labrado una sólida trayectoria dentro de la industria cinematográfica, produciendo títulos como Resplandor en la oscuridad, Volando libre, El padre de la novia o su secuela. Sweeney, por su parte, es una de las actrices que acaparan actualmente las miradas de todo Hollywood.

Tras saltar a la fama con su papel de Cassie Howard en Euphoria, un trabajo tras del que llegaron el de Julia Carpenter, la segunda Spider-Woman de los cómics, en Madame Web, la hermana Cecilia en la cinta de terror Inmaculada o Bea en la comedia romántica Anyone But You.

La productora que arremetió contra Sydney Sweeney

La productora, que acudió la semana pasada al Jacob Burns Center de Pleasantville donde se proyecto el primer filme que produjo, Inseparables. Allí le confesó a la crítica del New York Times, Janet Maslin, que no era capaz de comprender cómo esta actriz había conseguido encandilar tanto a los espectadores como a la crítica.

Esta fiebre actual por la actriz de Washington llevó, relató la productora, a que viese durante un vuelo el filme Anyone But You, cinta donde Sweeney comparte protagonismo con Glenn Powell (Top Gun: Maverick). “Quería saber quién es y por qué todo el mundo hablaba de ella”, sentenció Baum. Sin embargo, quedó desencantada con esta comedia romántica a la que define como una cinta “imposible de ver” y un completo sinsentido.

Finalmente, optó por preguntarles a sus alumnos de la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California en la que también da clases a qué se debía que Sweeney fuese tan idolatrada si “ni es guapa ni tampoco sabía actuar”, ya que, bajo su punto de vista, no tiene ningún papel digo de rocar.

A pesar de que ninguno supo darle ningún motivo, le plantearon otra interesante cuestión, la de si rechazaría la oportunidad de trabajar con Sweeney. La respuesta de Baum fue que, de darse el caso, no sabría si aceptaría o no dicha propuesta. “Es una pregunta muy complicada de responder porque todos queremos hacer el filme y ¿quién se aparta de una luz verde? Nadie que yo conozca. Tu trabajo es conseguir que se haga la película”, explicó la productora.

La respuesta de Sydney Sweeney

Una declaraciones a las que Sydney Sweeney ha dado cumplida respuesta. “Qué triste que una mujer en la posición de compartir sus conocimientos y experiencia decida atacar a otra mujer”, dice la actriz que destaca que este tipo de actitudes no son las que debería tener una docente.

“Si eso es lo que ha aprendido en sus décadas en la industria y cree que es apropiado enseñarlo a sus estudiantes, es vergonzoso”, continúa el comunicado recogido por The Wrap que concluye de forma muy contundente: “Despreciar injustamente a una colega productora dice mucho sobre el carácter de la señora Baum”.

Tras el éxito de Anyone But You y el batacazo en taquilla de Madame Web, y a la espera de que se aclare el futuro de Euphoria cuya tercera temporada está en el aire, Sweeney tiene en su agenda varios proyectos entre los que destacan la cinta de terror Immaculate que llegará a los cines el 1 de mayo; Eden, un thriller de supervivencia dirigido por Ron Howard en el que compartirá planos con Jude Law, Ana de Armas y Vanessa Kirby; y Echo Valley, un thriller ambientado en una granja del sudeste de Pensilvania que protagonizará junto a Julianne Moore y Domhnall Gleeson.

