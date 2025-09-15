Sofía Vergara sufrió una emergencia médica que la dejó fuera de los Emmys 2025

La actriz colombiana preocupó a sus fans después de compartir una imagen de ella en el hospital

Los Emmys 2025 no solo premian lo mejor entre los programas de televisión estadounidenses, sino que también reúnen a grandes celebridades en un mismo lugar, en el cual nos regalan momentos memorables.

Pero este año se sintió la ausencia de una de las personalidades más queridas en los últimos años, Sofía Vergara, la actriz colombiana que conquistó el corazón de millones con su gran talento y carisma.

¿Por qué Sofía Vergara faltó a los Emmys 2025?

Aunque se pensó que la actriz simplemente decidió saltarse esta edición, la sorpresa llegó cuando la intérprete de Gloria Delgado-Pritchett compartió una serie de imágenes de ella en la sala de emergencias, lo cual alertó a millones de fans.

Las fotos vienen acompañadas de un texto que decía lo siguiente:

“No fui a los Emmy, pero sí a urgencias. ¡Perdón por cancelar! ¡Tuve una alergia ocular descomunal justo antes de subir al coche!”

A simple vista, las imágenes preocuparon a sus fans, pero el hecho de que lo tomara con humor tranquilizó un poco el ambiente. De momento no ha dado más información al respecto, pero le deseamos una pronta y exitosa recuperación.