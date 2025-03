Sharon Stone habla de su incómoda experiencia en la nueva película de Blake Lively

Desde que comenzó la gira de medios de Another Simple Favor, han surgido varios rumores y momentos divertidos relacionados con las protagonistas, Anna Kendrick y Blake Lively. En especial con Blake, ya que sigue muy envuelta en la polémica relacionada con It Ends With Us.

Ahora surgió una nueva polémica pero relacionada con Another Simple Favor, esta vez por el repentino despido de Sharon Stone. Ya que la actriz en redes sociales dio a conocer que la contrataron como parte del proyecto pero de la nada la excluyeron del cast. En un comentario dijo lo siguiente:

“Me ENCANTÓ que me eligieran y me sacaran de mi papel inesperadamente sin ningún motivo. ¡Me encantó 👏👏👏👏!” Sharon Stone

Aunque tardaron un poco en hablar al respecto, la producción niega las acusaciones por parte Stone, una fuente cercana a la producción le comentó a Variety que la actriz “nunca fue elegida” para Another Simple Favor. Aclaró que sí hubo un acercamiento con la actriz, pero que económicamente no llegaron a un acuerdo, por lo que no avanzó el proceso de contratación.