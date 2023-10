Britney Spears no podía tener opciones gastronómicas; las papas fritas, las hamburguesas y muchas otras cosas no eran permitidas en su dieta

Britney Spears vivió un infierno bajo la tutela de su padre. En palabras de la Princesa del Pop, fue “tratada como a un perro” durante todos esos años en los que no podía tomar sus propias decisiones, elegir a sus amistades o planear sus citas románticas. Su padre también hizo que le implantaran un DIU a la fuerza para que no pudiera tener hijos ni libertad reproductiva, además de que ejercía abuso psicológico en contra de la cantante, a quien le decía que debía ejercitarse y trabajar en su aspecto físico.

“Mi padre siempre me decía que estaba gorda”, comentó la artista.

Es precisamente por esto que Britney Spears fue sometida a una dieta que la hacía “sentir que moría de hambre”. Fue en sus memorias, The Woman in Me, que la intérprete de Everytime confesó cómo era la estricta dieta que debió llevar bajo la tutela a manos de su padre.

“Sentí morir de hambre": Esto es lo que comía Britney Spears durante la tutela de su padre

Britney Spears no tenía libertad para elegir qué comer; sus posibilidades gastronómicas eran muy limitadas porque su padre controlaba su dieta. De acuerdo a los recuerdos de la artista, su padre, Jamie Spears, solo le permitía

comer “pollo y verduras enlatadas”.

“Me puso una dieta estricta. La ironía era que teníamos un mayordomo (una extravagancia) y yo le rogaba que me diera comida de verdad. ’Señor’, le suplicaba, ‘¿podría por favor servirme una hamburguesa o un helado?’. ‘Señora, lo siento’, decía, ‘tengo órdenes estrictas de su padre’”, recuerda Spears.

“Dos años es mucho tiempo para no poder comer lo que quieres, especialmente cuando es tu cuerpo, tu trabajo y tu alma los que generan el dinero del que todos viven. Dos años de pedir patatas fritas y que me dijeran que no. Lo encontré muy degradante”, añadió la cantante y señaló que a pesar de los comentarios de su padre, ella era lo suficientemente ágil para ejecutar a la perfección las coreografías en el escenario.

“Y ahí estaba yo, contando cada caloría para que la gente pudiera seguir enriqueciéndose con mi cuerpo”, se queja amargamente la cantante.