Salen a la luz los malos tratos y las pésimas condiciones en el rodaje de Joker 2

El rodaje de Joker: Folie à Deux no está siendo nada sencillo para muchos de sus trabajadores, mira todo lo que reveló el medio, TMZ sobre las grabaciones

El estreno de la película protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga está previsto para octubre de 2024 y Warner Bros. quiere pisar el acelerador y exprimir el tiempo en el set al máximo. Así, han salido a la luz acusaciones de que a los extras de la cinta dirigida por Todd Phillips no se les permite ni siquiera ir al baño o beber agua.

Foto: Warner Bros

Tal y como informa TMZ, numerosas voces se han quejado de las duras condiciones en el rodaje de Joker 2. Los extras afirman que no les dan descansos para ir al baño pese a haber trabajado durante períodos de más de dos horas sin parar, puesto que perderían demasiado tiempo. Además, también se les aconseja no beber agua para, precisamente, evitar tener que ir al baño de nuevo.

De hecho, estos problemas suceden también incluso en los momentos en los que se ajustan y calibran las cámaras antes de rodar, que pueden durar de 20 minutos a una hora. A su vez, las fuentes confiesan que muchos trabajadores de la secuela de Joker son reacios a quejarse de estas condiciones laborales por temor a posibles represalias por parte de sus superiores, que ya les habrían reprendido por ello.

Tensión y caos en el rodaje de Joker 2 con Joaquin Phoenix y Lady Gaga

Según estas informaciones, un actor afirmó que tenían que ir al baño con mucha urgencia y antes de poder hacerlo tuvo que explicarse con detalle. Además, cuando al volver se bebió un vaso de agua, un asistente de dirección se lo recriminó: "¿Por qué estás bebiendo más agua? Así tendrás que ir a orinar de nuevo”, habría escuchado el trabajador. Otro asistente de dirección habría comentado lo siguiente: “Nunca han tenido que ir tanto al baño. ¿Qué hacen allí? Porque definitivamente no los están usando”.

El Sindicato de Actores se ha visto obligado a intervenir y realizar una investigación tras recibir una queja por la violación de los tiempos de descanso. El resultado habría sido un compromiso de mayor cooperación por parte de los encargados de la producción, si bien el propio sindicato continuará atento al rodaje de Joker 2.

Foto: Warner Bros.

¿Qué ha dicho Warner Bros al respecto?

Esta no es la primera vez que problemas similares ocurren en la franquicia. Durante la primera película del Príncipe Payaso del Crimen, cuyo rodaje tuvo lugar en 2018, algunos extras se quejaron de que los tuvieron encerrados en un vagón de metro durante más de 3 horas sin poder salir, teniendo que hacer sus necesidades en las vías. Pese a todo, Warner Bros. no ha emitido ningún comunicado al respecto. La compañía tiene programado el estreno de Joker: Folie à Deux para el 4 de octubre de 2024. La película, que no formará parte del nuevo canon central de Universo DC trazado por James Gunn y Peter Safran, sino que es parte de esas otras realidades conocidas como Elseworlds, volverá a estar protagonizada por Joaquin Phoenix como Arthur Fleck/Joker, a quien se une Lady Gaga como Harley Quinn. (c) 2023 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.