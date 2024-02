Sahar Sonia: la mujer que fue vista agarrada de la mano con Peso Pluma rompe el silencio

¿Quién es Sahar Sonia y qué dijo tras haber sido vinculada con Peso Pluma en Las Vegas?

Peso Pluma se volvió tendencia luego de que fuera visto en Las Vegas agarrado de la mano con una misteriosa mujer con cabello largo y vestido plateado. Después de que el video se viralizara, Nicki Nicole hizo pública su ruptura con el intérprete de La bebé a través del siguiente mensaje: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”, escribió en Instagram.

Peso Pluma not giving a fuck he’s getting scene in public cheating on Nicki Nicole makes me sick. pic.twitter.com/9RI0pLRpQ7 — Jazz ♡ (@torrescjaz) February 13, 2024

Mucho comenzó a especularse sobre la identidad de la mujer, y ahora acaban de descubrir que aparentemente se trata de la influencer, Sahar Sonia.

Sahar Sonia sería la mujer que fue vista agarrada de la mano con Peso Pluma

De acuerdo a medios como Univisión, Milenio y El Universal, se sospecha que la misteriosa mujer con la que fue visto Peso Pluma es Sahar Sonia, una influencer que cuenta con casi 50 mil seguidores en Instagram. A través de sus historias, la creadora de contenido publicó un sospechoso mensaje que estaría relacionado con el escándalo de Peso Pluma y Nicki Nicole.

“No crean todo lo que ven en redes sociales. Siempre hay dos versiones de la historia”, escribió.

Algunos internautas señalan que la fisionomía de Sahar Sonia coincide con la de la mujer que aparece en el video, así como su larga melena oscura. También descubrieron que en algunas fotografías porta un bolso Chanel blanco similar al del clip que se viralizó.